Calcio, Giusvalla. Il 3 settembre via agli allenamenti di mister Cavallaro :"Lavoreremo con impegno per poter essere competitivi"

La nota giallo-azzurra
Il presidente del Giusvalla FC, Dario Biato, comunica con soddisfazione che Marco Perrone sarà il preparatore dei portieri del sodalizio giallo-celeste ed è così completato lo staff tecnico guidato dal mister Pino Cavallaro, affiancato da Roberto Ferrero.
"Sono molto motivato per dare il meglio in questa nuova stagione: la squadra è giovane con valori tecnici apprezzabili ed i più anziani saranno di esempio per affrontare ogni situazione con lo spirito giusto" - continua l'esperto mister - "L'obiettivo è quello di lavorare con impegno e di trovare gli equilibri necessari per essere competitivi: il gruppo e la coesione saranno fondamentali come il sicuro sostegno della società".
L'appuntamento per l' avvio della fase di preparazione atletica, che si svolgerà presso il campo Aldo Dagnino di Vado Ligure (al riguardo si ringrazia la Società Vado FC per la disponibilità e fattiva collaborazione) e la struttura sportiva di Giusvalla, è fissato con il raduno della squadra per il 3 settembre.
In attesa del via della stagione ufficiale con coppa e campionato, la compagine giallo-celeste sarà impegnata nel torneo triangolare di Mallare (con i rossoblu organizzatori ed il Plodio) ed in amichevole con la juniores dell' Albissole.
Questa la rosa dei calciatori a disposizione di mister Cavallaro e dello staff tecnico:
Portieri
Ronco Riccardo
Tallarico Francesco
Difensori
Aliu Denis
Appice Giuseppe
Ferrero Gian Andrea
Gerace Gianluca
Ratto Walter
Zecchino Andrea
Centrocampisti e laterali
Avalli Alberto
Brando Simone
Guglielmi Davide
Ligi Mattia
Lysagorki Benedict
Pistola Alessandro
Ralli Andrea
Rizzo Paolo
Setzu Giacomo
Attaccanti
Lanteri Giacomo
Lavagna Andrea
Mineo Lorenzo
Moretti Alessandro