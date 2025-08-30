Calcio, Giusvalla. Il 3 settembre via agli allenamenti di mister Cavallaro :"Lavoreremo con impegno per poter essere competitivi"

La nota giallo-azzurra

Il presidente del Giusvalla FC, Dario Biato, comunica con soddisfazione che Marco Perrone sarà il preparatore dei portieri del sodalizio giallo-celeste ed è così completato lo staff tecnico guidato dal mister Pino Cavallaro, affiancato da Roberto Ferrero.

"Sono molto motivato per dare il meglio in questa nuova stagione: la squadra è giovane con valori tecnici apprezzabili ed i più anziani saranno di esempio per affrontare ogni situazione con lo spirito giusto" - continua l'esperto mister - "L'obiettivo è quello di lavorare con impegno e di trovare gli equilibri necessari per essere competitivi: il gruppo e la coesione saranno fondamentali come il sicuro sostegno della società".

L'appuntamento per l' avvio della fase di preparazione atletica, che si svolgerà presso il campo Aldo Dagnino di Vado Ligure (al riguardo si ringrazia la Società Vado FC per la disponibilità e fattiva collaborazione) e la struttura sportiva di Giusvalla, è fissato con il raduno della squadra per il 3 settembre.

In attesa del via della stagione ufficiale con coppa e campionato, la compagine giallo-celeste sarà impegnata nel torneo triangolare di Mallare (con i rossoblu organizzatori ed il Plodio) ed in amichevole con la juniores dell' Albissole.



Questa la rosa dei calciatori a disposizione di mister Cavallaro e dello staff tecnico:

Portieri

Ronco Riccardo

Tallarico Francesco

Difensori

Aliu Denis

Appice Giuseppe

Ferrero Gian Andrea

Gerace Gianluca

Ratto Walter

Zecchino Andrea

Centrocampisti e laterali

Avalli Alberto

Brando Simone

Guglielmi Davide

Ligi Mattia

Lysagorki Benedict

Pistola Alessandro

Ralli Andrea

Rizzo Paolo

Setzu Giacomo

Attaccanti

Lanteri Giacomo

Lavagna Andrea

Mineo Lorenzo

Moretti Alessandro