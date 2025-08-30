 / Calcio

Calcio | 30 agosto 2025, 11:29

Calcio, Giusvalla. Il 3 settembre via agli allenamenti di mister Cavallaro :"Lavoreremo con impegno per poter essere competitivi"

Roberto Perrone sarà il nuovo preparatore dei portieri

Calcio, Giusvalla. Il 3 settembre via agli allenamenti di mister Cavallaro :&quot;Lavoreremo con impegno per poter essere competitivi&quot;

La nota giallo-azzurra

Il presidente del Giusvalla FC, Dario Biato, comunica con soddisfazione che Marco Perrone sarà il preparatore dei portieri del sodalizio giallo-celeste ed è così  completato lo staff tecnico guidato dal mister Pino Cavallaro, affiancato da Roberto Ferrero.

"Sono molto motivato per dare il meglio in questa nuova stagione: la squadra è giovane con valori tecnici apprezzabili ed i più anziani saranno di esempio per affrontare ogni situazione con lo spirito giusto" - continua l'esperto mister - "L'obiettivo è quello di lavorare con impegno e di trovare gli equilibri necessari per essere competitivi: il gruppo e la coesione saranno fondamentali come il sicuro sostegno della società".

L'appuntamento per l' avvio della fase di preparazione atletica, che si svolgerà presso il campo Aldo Dagnino di Vado Ligure (al riguardo si ringrazia la Società Vado FC per la disponibilità e fattiva collaborazione) e la struttura sportiva di Giusvalla, è fissato con il raduno della squadra per il 3 settembre.

In attesa del via della stagione ufficiale con coppa e campionato, la compagine giallo-celeste sarà impegnata nel torneo triangolare di Mallare (con i rossoblu organizzatori ed il Plodio) ed in amichevole con la juniores dell' Albissole.
 

Questa la rosa dei calciatori a disposizione di mister Cavallaro e dello staff tecnico:

Portieri 
Ronco Riccardo 
Tallarico Francesco

Difensori 
Aliu Denis
Appice Giuseppe
Ferrero Gian Andrea 
Gerace Gianluca
Ratto Walter
Zecchino Andrea

Centrocampisti e laterali 
Avalli Alberto
Brando Simone 
Guglielmi Davide
Ligi Mattia
Lysagorki Benedict
Pistola Alessandro 
Ralli Andrea 
Rizzo Paolo 
Setzu Giacomo

Attaccanti 
Lanteri Giacomo
Lavagna Andrea 
Mineo Lorenzo 
Moretti Alessandro

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium