Calcio, Eccellenza. Pari senza grandi emozioni tra Carcarese e Fezzanese: qualificazione rimandata al ritorno

CARCARESE - FEZZANESE 0-0



Finisce dopo tre minuti di recupero la sfida, niente goal al Corrent

90’ Giallo per Cancellara

88’ Esaurisce i cambi anche la Fezzanese inserendo Costa per Beccarelli

85’ Salerno lascia il campo in favore di Corrado M.

83’ Ultimo cambio per la Carcarese, Damonte prende il posto di Berruti

83’ Colpo di testa di Galli che finisce alto

82’ Poco gioco in questi minuti, ci prova la Fezzanese ma Giribaldi dice di no

78’ Nei verdi De Marco rileva Scarlino

73’ Cambia ancora Battistel, dentro Cancellara, esce Moretti L.

70’ Cambio anche per mister Ponte: fuori Scieuzo, dentro Baracchini

70’ Ancora un doppio cambio per la Carcarese, escono Chiarlone e Kosiqi, entrano Brovida e Poggi

68’ Moretti F. lascia il campo, entra Ghirardi

67’ Primo giallo del match, ammonito Scieuzo

60’ Cross di Berruti, Kosiqi tocca di testa ma mette out

56’ Ancora Carcarese: bella azione manovrata che porta al tiro Chiarlone, Mazozla mette in corner

54’ Primo cambio nel match: nella Fezzanese Roncarà prende il posto di Corrado S.

52’ Miracolo di Mazzola! Berretta arriva su una palla sporca ma l’estremo difensore spezzino risponde presente

50’ Traversa Carcarese! Conclusione di Berretta che si stampa sul montante alto

46’ Inizia il secondo tempo, nessun cambio

SECONDO TEMPO

45’ Finisce la prima frazione senza recupero, match equilibrato fin qui

44’ Conclusione di Scarlino deviata in corner

43’ Ottima opportunità per gli ospiti: cross tagliato di capitan Bruccini, ci arriva Beccarelli ma mette alto

40’ Ci prova Galli dalla distanza, palla abbondantemente fuori

35’ Dopo un ottimo inizio da parte di entrambe le squadre i ritmi si sono visibilmente abbassati, sicuramente più propositiva la squadra di Battistel

24’ Super occasione per la Fezzanese! Corrado S. semina il panico saltando un paio di avversari, ma davanti a Giribaldi allarga troppo il tiro e manda sul fondo

15’ Bonifacino mette in mezzo per Kosiqi che non inquadra la porta

7’ Conclusione larga sugli sviluppi di un corner per i padroni di casa

1’ Fezzanese subito avanti, qualche rischio per la difesa dei biancorossi

1' Inizia la sfida

PRIMO TEMPO



Inizia quest'oggi la nuova stagione sportiva in Liguria, Carcarese e Fezzanese tagliano ufficialmente il nastro all'annata 2025-2026. Un anticipo tra due squadre nuove in Eccellenza, i biancorossi sono infatti i vincitori dei playoff dello scorso anno, mentre gli spezzini sono l'unica formazione ligure retrocessa, erano inseriti nel gruppo E, e rappresentano una vera incognita come espresso da numerosi tecnici del ponente ligure.

Queste le formazioni ufficiali:

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Nonnis, Moretti, Galli, Chiarlone, Bertoni, Kosiqi, Berretta, Berruti.

A disposizione: Sciascia, Brovida, Cancellara, Castellano, Damonte, Ghirardi, Poggi, Pirotto, Spozio.

Allenatore: Michele Battistel.

FEZZANESE: Mazzola, Salerno, Stradini, Vietina, Medusei, Manfrone, Corrado S., Bruccini, Scarlino, Scieuzo, Beccarelli.

A disposizione: Scopis, Guglielmi, Corrado M., Costa, De Marco, Bastianelli, Baracchini, Roncarà, Battistoni.

Allenatore: Giulio Ponte.

Arbitro: Corellino sez. Genova

Assistenti: Morbelli sez. Albenga e Chiefalo sez. Savona