Calcio, Ceriale. Vittoria contro la Baia con il brivido finale, Mambrin: "Cinque minuti di blackout, dobbiamo lavorarci su"

Prima partita ufficiale e prima vittoria per il Ceriale di mister Marco Mambrin che in Coppa Italia Promozione supera la Baia Alassio Auxilium grazie alla doppietta di Gabriele Beluffi al gol nel finale di Lorenzo Destito. Abbiamo raccolto le parole del tecnico biancoblù dopo il match.



Mister, che partita hai visto? Come hai trovato i ragazzi in campo?

Ho visto una squadra che prova a mettere in pratica i principi di gioco su cui lavoriamo durante la settimana, che ascolta e si attiene al piano gara. È stata una partita con un primo tempo equilibrato e un secondo tempo in cui siamo andati meritatamente in vantaggio. Poi abbiamo avuto quei cinque minuti di blackout verso la fine che hanno permesso all’Alassio di recuperare due gol. Per fortuna ci ha pensato Destito con un gran gol a riportarci avanti e a regalarci una vittoria meritata. Lavoreremo su quei momenti di “vacanza” perché anche pochi minuti così possono compromettere il risultato.



Anche l’anno scorso il Ceriale ha dimostrato di non arrendersi mai. È successo di nuovo domenica, con il gol decisivo negli ultimi minuti. Qual è la chiave di questa mentalità?

I ragazzi hanno voglia di fare bene e non si abbattono di fronte alle difficoltà. È merito del lavoro che facciamo in settimana con uno staff di prim’ordine: dal mister Fazio a Dakaj, da Cardile coi portieri a tutti i dirigenti che ci supportano. Il gruppo è sano e quando c’è questa mentalità diventa naturale crederci fino all’ultimo secondo.



Ora vi aspetta il Pontelungo. Che partita ti aspetti?

Il Pontelungo è una squadra rodata, forte, ben allenata e che l’anno scorso ha fatto un ottimo campionato. Sarà una bella partita e sono proprio queste gare che ci servono per prepararci al meglio in vista dell’inizio del campionato.



Parlando di campionato: la prima giornata vi vedrà affrontare la Sestrese. Qual è la tua idea sulle favorite e dove pensi possa collocarsi il Ceriale?

Savona e Sestrese hanno organici, storia e budget importanti, oltre a staff tecnici molto competenti: sono loro le favorite naturali. Subito dietro ci sono Pontelungo, Praese e Sampierdarenese che hanno rose importanti. Noi dobbiamo pensare a fare più punti possibili, a dare fastidio a tutti e, soprattutto, a lanciare i nostri giovani. Ieri, ad esempio, abbiamo schierato dal primo minuto due ragazzi del 2008, Miranda e Gaudino, e questa per noi è la strada giusta.



