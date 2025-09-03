 / Calcio

Calcio | 03 settembre 2025, 11:54

Calcio, Mallare. Il 13 settembre il Primo Memorial Soci Fondatori, in campo con i Lupi anche Giusvalla e Plodio

Calcio, Mallare. Il 13 settembre il Primo Memorial Soci Fondatori, in campo con i Lupi anche Giusvalla e Plodio

Sabato 13 settembre 2025 si terrà a Mallare il 1° Memorial Soci Fondatori, un torneo dedicato alla memoria dei fondatori della società: Angelo Mallarini, Carlo Mallarini, Giuseppe Maggi, Angelo Maggi, Natale Bertone e Giuseppe Bertone.

Alla manifestazione parteciperanno tre squadre: Mallare, Giusvalla e Plodio
 

Il programma delle partite prevede:

Ore 17:00 – Plodio - Giusvalla

Ore 18:00 – Mallare - Perdente della prima gara

Ore 19:00 – Mallare - Vincente della prima gara

Gli incontri si disputeranno con tempo unico da 45 minuti.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium