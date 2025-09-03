Calcio, Mallare. Il 13 settembre il Primo Memorial Soci Fondatori, in campo con i Lupi anche Giusvalla e Plodio

Sabato 13 settembre 2025 si terrà a Mallare il 1° Memorial Soci Fondatori, un torneo dedicato alla memoria dei fondatori della società: Angelo Mallarini, Carlo Mallarini, Giuseppe Maggi, Angelo Maggi, Natale Bertone e Giuseppe Bertone.
Alla manifestazione parteciperanno tre squadre: Mallare, Giusvalla e Plodio
Il programma delle partite prevede:
Ore 17:00 – Plodio - Giusvalla
Ore 18:00 – Mallare - Perdente della prima gara
Ore 19:00 – Mallare - Vincente della prima gara
Gli incontri si disputeranno con tempo unico da 45 minuti.