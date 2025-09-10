Sport e Solidarietà, domenica si corre la 'San Lorenzo Run'

San Lorenzo al Mare si prepara a ospitare la terza edizione della 'San Lorenzo Run', un evento non competitivo che unisce sport, beneficenza e la bellezza del paesaggio ligure. La corsa, in programma per domenica 14 settembre 2025, è un'opportunità per vivere una giornata all'aria aperta e contribuire a importanti cause sociali.

Il percorso di 7 km si snoderà tra il mare e il centro storico, offrendo un'esperienza unica ai partecipanti di tutte le età. L'iniziativa rientra nel programma della Festa dello Sport del Comune di San Lorenzo al Mare, trasformando il borgo in un vivace centro di aggregazione. La partenza è prevista per le 8 dalla Marina di San Lorenzo, con l'Hotel Riviera dei Fiori nel ruolo di main sponsor.

L'hotel sarà il punto di riferimento per atleti e visitatori, sottolineando l'importanza di valorizzare il territorio attraverso l'ospitalità. "Siamo felici di essere il main sponsor della San Lorenzo Run 2025 - dichiara Liborio Lucchese, direttore dell'Hotel Riviera dei Fiori -. Vogliamo che sia una vera e propria festa, un momento di aggregazione e divertimento per tutti”. Le iscrizioni, al costo di 10 euro, includono la colazione gratuita. Le iscrizioni possono essere effettuate via mail fino al 12 settembre all'indirizzo ilgiardinodimagdala@gmail.com. Sono garantiti 200 pettorali il cui ritiro è previsto in due momenti: sabato 13 settembre dalle 16 alle 20 presso Porta di Valle San Lorenzo e domenica 14 settembre dalle 7 alle 7.30 presso la Marina di San Lorenzo. “L'evento – concludono gli organizzatori - promette una giornata indimenticabile di sport, solidarietà e divertimento, confermando l'impegno della comunità di San Lorenzo al Mare per uno stile di vita sano e per il sostegno del prossimo”.