Trail | Calice Ligure corre sul tetto d’Italia: la giovane Camilla Kimi Barnes è campionessa Youth A di skyrunning

Corre, cresce e sogna il futuro attraverso lo sport. È quello che sta facendo Camilla Kimi Barnes, giovane atleta di Calice Ligure che domenica 6 settembre ha conquistato la maglia tricolore nella categoria Youth A alla Bitto Youth Skyrunning di Rasura, in provincia di Sondrio.

La competizione, prova unica del Campionato Italiano FISky Youth A e B, si è disputata su un percorso di 10,3 chilometri, caratterizzato da 790 metri di dislivello positivo. Barnes, portacolori della Barnes Trail and Road ASD, ha dominato la propria categoria, chiudendo inoltre al secondo posto nella classifica femminile assoluta, alle spalle di Alyssa Brizio.

Un risultato che ha suscitato anche la soddisfazione dell'amministrazione comunale di Calice Ligure. Il sindaco Alessandro Comi ha incontrato la giovane campionessa, rivolgendole i propri complimenti per il risultato ottenuto e sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita per i più giovani.

"C’è una Calice che corre, cresce e sogna di migliorarsi sempre e di conoscere posti e persone sempre nuove guardando al futuro con passione", commenta il primo cittadino, rivolgendo un ringraziamento anche a Pablo Barnes e alla moglie Virginia Oliveri, impegnati attraverso la loro associazione nell'avvicinare numerosi ragazzi e ragazze al trail running e alla corsa.

Una scuola che non è solo sportiva ma anche di valori, rappresentando un valore aggiunto per la realtà calicese: "Camilla porta in sé il dna del runner - continua Comi - ma conserva negli occhi e nello spirito un approccio sano e sportivo vero alla corsa, consapevole che il risultato per quanto importante sia solo una parte del percorso che lei come tanti altri affronta".

La vittoria di Rasura rappresenta così un nuovo traguardo per una giovane atleta che sta costruendo il proprio percorso nel mondo del trail running, ma anche un motivo di orgoglio per la comunità calicese e per la realtà sportiva locale. "A lei e a tutti i giovani che praticano sport il nostro augurio di crescere sani, di correre sempre più forte e di sognare un futuro di sport, pace ed amicizia", conclude il sindaco.