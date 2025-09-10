 / Calcio

Calcio | 10 settembre 2025, 18:40

Calcio, Cisano. Hamati decide subito la gara d'esordio, a Borghetto la prima vittoria di coppa

E' bastata meno di una partita ad Artur Hamati per lasciare immediatamente il segno nella nuova avventura al Cisano.

I biancoblu hanno impattato al meglio nel girone di Coppa Liguria, passando 1-0 in casa del Borghetto.

La squadra di Porcella ha subito dato segno del proprio potenziale, ma anche i granata, pur battuti, hanno saputo tenere il campo nonostante una campagna estiva di mercato entrata nel vivo nelle ultime settimane.

Domenica i ragazzi di Perrone faranno visita all'Albingaunia, mentre il Cisano debutterà in casa contro la San Filippo Neri.
 

Gli undici scesi in campo:

Borghetto: Scarcelli, Paradisi, Benerecetti, Sabia, Gatto, Frazzetto, Gattuso, Rimassa, Patitucci, Vignone

Allenatore: Perrone
 

Cisano: Metani, Campagna, Enrico, Gagliano, Velaj, Caputo, Donà, Badano, Gayubo, Hamati, Vannozzi

Allenatore: Porcella

Redazione

