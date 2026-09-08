Allerta Meteo | Arpal ha emesso il livello gialloper il 9 settembre, temporali forti anche nel Savonese

Allerta gialla per temporali sul Centro-Levante della Liguria. Arpal ha emesso il provvedimento per le zone B, C, D ed E, valido dalle 8 di mercoledì 9 settembre fino alla mezzanotte. Sul Ponente, zona A, resta invece una bassa probabilità di fenomeni temporaleschi intensi.

La giornata di mercoledì sarà caratterizzata da una situazione di marcata instabilità, con piogge sparse e più frequenti tra il Centro e il Levante. Le precipitazioni potranno assumere carattere moderato soprattutto nelle zone C ed E, mentre sono previste cumulate significative su B, C, D ed E.

Particolare attenzione è rivolta ai temporali, che localmente potranno essere di forte intensità. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci abbondanti e concentrati in brevi periodi e da possibili grandinate. Non viene esclusa la possibilità di temporali forti anche sul Ponente, dove tuttavia il rischio indicato da Arpal è più contenuto.

Le condizioni meteorologiche tenderanno a peggiorare anche dal punto di vista del vento. Nel corso del pomeriggio è infatti previsto un rinforzo della ventilazione, che potrà raggiungere intensità localmente forti: sulla costa del Ponente i venti soffieranno da sud-ovest, mentre sui rilievi del Centro-Levante sono attesi venti da sud e sud-ovest. Durante i temporali saranno inoltre possibili raffiche improvvise.

L’instabilità non si esaurirà completamente con la giornata di mercoledì. Anche giovedì sono attesi fenomeni, ma con una progressiva attenuazione nel corso della giornata.



