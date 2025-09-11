Vittorio Russo campione italiano categoria S1 nel triathlon olimpico ad Alba Adriatica

Si sono svolti ad Alba Adriatica, domenica 7 settembre, i Campionati Italiani di categoria di triathlon olimpico (1,5 km di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa). Straordinaria la prestazione dell’Imperiese Vittorio Russo, portacolori del Riviera Triathlon 1992, che ha conquistato il titolo italiano nella categoria S1.

La competizione si è disputata con formula “no draft”, ovvero con la scia vietata nella frazione ciclistica, trasformando il segmento in una vera e propria cronometro individuale. Proprio nella frazione in bici Russo ha costruito il suo successo: con una performance eccezionale è riuscito ad accumulare un vantaggio di oltre tre minuti sul più diretto inseguitore. A consolidare la vittoria, una solida prova nei 10.000 metri finali di corsa, che gli ha permesso di mantenere pressoché inalterato il margine fino al traguardo. Secondo posto per Federico Allieri del Feniks Team, mentre a completare il podio è stato Alessio Pontara del Buonconsiglio Nuoto.

Vittorio Russo ha inoltre fatto registrare il miglior tempo assoluto nella frazione ciclistica, considerando tutte le categorie in gara. Un risultato di rilievo, considerando l’elevato livello tecnico degli atleti al via. Un’impresa che riempie d’orgoglio il giovane atleta e il suo team: un esempio di dedizione e impegno, capace di coniugare con successo sport e studi universitari. Il titolo conquistato da Russo si aggiunge alla già ricca bacheca del Riviera Triathlon 1992, sotto la guida esperta del tecnico Maurizio De Benedetti.