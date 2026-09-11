Danza | Nasce il Libertas Dance Festival, iscrizioni aperte per la grande serata del 14 novembre

Le ASD Latin Studio e ASD Style Dance by Def, in collaborazione con il Centro Regionale Libertas Liguria, sono orgogliose di presentare il LIBERTAS DANCE FESTIVAL, il primo grande appuntamento dedicato al mondo della danza promosso nell’ambito Libertas, in programma sabato 14 novembre 2026 presso il Palazzetto dello Sport di Savona “Settimio Pagnini”, in Corso Tardy e Benech 20.

La manifestazione si svolgerà con il patrocinio del Comune di Savona e del CONI Savona.

Un evento pensato per riunire in un unico grande palco scuole, associazioni sportive, insegnanti e atleti, creando un momento di incontro, confronto e condivisione tra differenti discipline e generazioni.

Il Festival nasce con una filosofia precisa: valorizzare la danza in tutte le sue forme, dando spazio non soltanto alla competizione, ma soprattutto all’espressione artistica, all’impegno e alla passione che ogni atleta porta sul palco.

La manifestazione sarà aperta a tutte le età e a tutte le discipline, con partecipazione in SOLO, DUO e GRUPPI.



Le fasce d’età previste saranno:

Under 9 • Under 15 • Under 21 • Under 40 • Over 40

Ampio spazio sarà dedicato alle diverse espressioni della danza, con:

3 Balli – Danze Olimpiche: Liscio e Ballo da Sala;

3 Balli – Danze Internazionali: Danze Latine, Caraibiche e Standard;

Danze Coreografiche: Modern/Contemporaneo, Hip Hop e Classica;

Danze Paralimpiche.

Il LIBERTAS DANCE FESTIVAL non nasce con la volontà di creare una semplice classifica, ma per riconoscere e valorizzare il talento, la preparazione e l’interpretazione degli atleti.

Saranno infatti assegnati riconoscimenti alle 3 migliori esibizioni per fascia d’età e disciplina, oltre a 3 Premi Speciali, dedicati a particolari meriti artistici e sportivi.



Particolare attenzione sarà riservata alla partecipazione degli atleti paralimpici, ai quali sarà garantita una formula dedicata che permetterà di partecipare alle diverse esibizioni previste.

«Con il LIBERTAS DANCE FESTIVAL vogliamo creare qualcosa che vada oltre il semplice evento – sottolinea il presidente del Centro Regionale Libertas Liguria Roberto Pizzorno –. Vogliamo mettere sullo stesso palco realtà diverse, discipline diverse e persone di età diverse, unite dalla stessa passione. La danza ha la straordinaria capacità di parlare a tutti e questo Festival vuole essere prima di tutto una grande festa della danza e delle persone che la vivono.»

Per informazioni e iscrizioni:

libertasdanzasegreteria@gmail.com