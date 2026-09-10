Allerta Meteo | Temporali in Liguria, livello giallo fino alle 21 su tutta la regione

L'allerta gialla per temporali sul Centro-Levante della Liguria è stata estesa fino alle 21 di oggi. La misura riguarda le zone B, C, D ed E. Sul Ponente, nella zona A, l'allerta scatterà alle 14 e resterà in vigore fino alle 21.

La decisione è stata presa da Arpal alla luce delle ultime uscite modellistiche e dell'evoluzione dei fenomeni nelle ultime ore. Una linea di convergenza si è strutturata in prossimità del Golfo Paradiso e del relativo entroterra: il sistema, semi-stazionario e in lento spostamento verso est, sta provocando precipitazioni anche molto intense, accompagnate da fulminazioni e raffiche di vento.

Le piogge più forti hanno già prodotto accumuli significativi. A Neirone e Davagna sono stati registrati 85,4 millimetri in un'ora, con circa 60 millimetri caduti in appena 30 minuti. A Torriglia, invece, sono stati misurati 60 millimetri in un'ora.

Nelle prossime ore i temporali sono attesi in lento spostamento verso Levante. Dal tardo pomeriggio sono inoltre previste precipitazioni forti sulle Alpi Liguri, legate alla convergenza dei venti, inizialmente da est e successivamente da sud.

Al momento, secondo Arpal, non si registrano criticità sul reticolo idrometrico strumentato. Scrivia e Bisagno, tuttavia, stanno già reagendo alle intense precipitazioni dell'ultima ora.

La raccomandazione è di prestare la massima attenzione agli allagamenti delle strade e ai corsi d'acqua più piccoli, che con precipitazioni di questa intensità possono innalzarsi rapidamente.

La situazione è destinata a migliorare nella notte: l'ingresso di aria più secca favorirà domani il ritorno del sole e condizioni meteorologiche più stabili.

