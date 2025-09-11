 / Calcio

Calcio | 11 settembre 2025, 12:35

Calcio, Albingaunia. Un gol speciale per Luca Savona: "Settimane difficili, ma tutto l'ambiente mi è stato vicino" (VIDEO)

Suo il primo gol del "nuovo" club bianconero nel derby di coppa vinto 2-1 sulla San Filippo Neri

Calcio, Albingaunia. Un gol speciale per Luca Savona: &quot;Settimane difficili, ma tutto l'ambiente mi è stato vicino&quot; (VIDEO)

E' stata una tarda estate particolarmente complicata a livello emotivo per Luca Savona a livello familiare.

L'attaccante dell'Albingaunia ha però potuto contare sul supporto dei compagni di squadra, della società e dei tifosi, fino a realizzare il gol che ha aperto le marcature del 2-1 alla San Filippo Neri, match di esordio in Coppa Liguria.

Una sfida seguita da una buona cornice di pubblico, con più di 200 persone in tribuna ad assistere al derby, con i gradoni ritinteggiati dai Fedelissimi negli scorsi giorni.

Lorenzo Tortarolo

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A SETTEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium