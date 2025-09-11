Calcio. Il Finale vince il Memorial Beppe Pisano, i padroni di casa della Nolese secondi, terzo il Borghetto

NOLESE - FINALE 0-1 (6' Bazzano)
23' FINISCE QUA! IL FINALE VINCE IL PRIMO MEMORIAL BEPPE PISANO
15' mancino di Ferrara dai 18 metri, Barelli non deve intervenire
13' sfiora di testa il pareggio la Nolese, Basso di testa vicino all'1-1
11' Bazzano vicino alla doppietta, conclusione alta
7' puntata di Barbero, blocca Barelli
3' punizione di Ferrara, il pallone termina tra le mani di Barelli
1' inizia l'ultima frazione
SECONDO TEMPO
23' termina il primo tempo
22' punizione di Ferlaino, Scalia non riesce a deviare verso la porta
21' poco da segnalare negli ultimi minuti, ora Mondino tocca fuori dall'area la sfera con la mano, punizione dal vertice dell'area per la Nolese
6' FINALE IN VANTAGGIO! BAZZANO! TOCCO DOLCISSIMO A SUPERARE BARELLI
1' si parte!
PRIMO TEMPO
NOLESE - BORGHETTO 3-0 (10' Bruni, 17' e 41' Tripodi)
23' termina il secondo incontro. 3-0 per la Nolese
18' DOPPIETTA PER TRIPODI, IL TRIS DELLA NOLESE ARRIVA CON UN TIRO DALLA DISTANZA
14' Ferlaino cerca il gol a effetto, pallone sorvola la traversa di pochi centimetri
7' doppio tentativo per Delmonte, il primo è a lato, il secondo viene respinto da Falleti
2' discesa di Ferlaino a destra, cross per Aroca che in allungo calcia fuori, piccoli problemi per Aroca, al posto dell'ex Finale entra Frione
SECONDO TEMPO
23' termina il primo tempo
21' Godena tira sul primo palo, Falleti c'è
17' TRIPODI, RADDOPPIO NOLESE!
12' si vede il Borghetto dal limite, attento Freccero
10' NOLESE IN VANTAGGIO! BRUNI! COLPO DI TESTA IN SOLITARIA PER IL CENTRALE BIANCOROSSO
9' spinge la Nolese, deciviso ancora una volta Galleti su Caroini
8' ancora Godena, manca la mira per trovare lo specchio della porta
7' Si allunga Falleti su Caroniti, bell'intervento del portiere granata
6' Godena, Aroca, Delmonte, pallone deviato in angolo
5' primi cinque minuti di gioco in archivio, Nolese partita con buon piglio
1' Inizia la seconda partita del Memorial Pisano
PRIMO TEMPO
NOLESE: Barelli, Caroniti, Tassisto, Tripodi, Bruni, Scalia, Ferlaino, La Rocca, Delmonte, Aroca, Godena.
A disposizione: Freccero, Giglio. Bordone, Basso, Pasquale, Buzzurro, Pastorino, Frione, Marangi, Poggi.
Allenatore: Saccone
BORGHETTO: Falleti, Benerecetti. Sarà, Sabia, Isabella, Patitucci, Pilloni, Fruzzetti, Rimassa, Gattuso, Cabiato
A disposizione: Mottola, Allisiardi, Zanatta, Frazzetto, Pulerà, Guga, Di Crescenzo, Gatto, Bova.
Allenatore: Perrone.
BORGHETTO - FINALE 0-3 (4' rig. e 11' Halaj, 18' Polito)
23' Termina il primo incontro, il Finale vince 3-0
17' sempre il Finale a creare le occasioni da rete, pochi minuti alla fine della prima partita
6' Olivieri sfiora il poker, colpo di testa poco convinto a pochi passi dalla porta granata
2' due occasioni in pochi istanti per il Finale, prima Halaj va leggermente lungo con il tentativo di assist, poi è Vuillermoz a calciare al volo a lato
SECONDO TEMPO
23' termina il primotempo
22' piccola nota tattica, Vuillermoz parte alle spalle di Polito e Halaj, per poi aprirsi sulla corsia sinistra
22' ci prova il Borghetto ad abbozzare una reazione, ma il Finale continua a spingere
18' TERZO GOL DEL FINALE, COINVOLTO TUTTO IL FRONTE OFFENSIVO: VUILLERMOZ SCENDE A SINISTRA, CROSS PER HALAJ CHE SERVE L'ASSIST PERFETTO PER POLITO
11' RADDOPPIO DI HALAJ! BELLA TRAMA DAL LIMITE CONCLUSA DI PRECISIONE DAL CENTRAVANTI GIALLOROSSOBLU
4' FINALE IN VANTAGGIO! HALAJ SI GUADAGNA E TRASFORMA IL RIGORE DEL VANTAGGIO
2' il Finale parte forte, subito una parata di Mottola su Halaj, poco dopo Vuillermoz calcia a lato da buona posizione
1' si parte!
PRIMO TEMPO
BORGHETTO: Mottola. Benerecetti, Sarà, Sabia, Pulerà, Isabella, Bova, Gatto, Zanatta, Gattuso, Di Crescenzo
A disposizione: Falleti. Allisiardi, Cabiati, Frazzetto, Fruzzetti, Guga, Patitucci, Pilloni, Rimassa.
Allenatore: Perrone
FINALE: Grenna, Barbero, D. Puddu, Olivieri, Tancredi, G. Puddu, Minetti, Ballone, Halaj, Vuillermoz, Polito.
A disposizione: Mondino, Meds, Arzarello, Mallarino, Caligaris, Risso, Tona, Bazzano, Ferrara.
Allenatore: Alessi