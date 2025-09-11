Calcio, Millesimo. Riassetto delle cariche: Diego Levratto vicepresidente, Villar è il nuovo responsabile tecnico del Settore Giovanile

In attesa dell'ufficialità dell'ingaggio di Cappellari (l'operazione è stata definita), il Millesimo ha confermato alcune novità all’interno del proprio organigramma.

Diego Levratto entra a far parte della dirigenza con il ruolo di vicepresidente, affiancando l’attuale vicepresidente Fabrizio Levratto.

Per quanto riguarda il settore giovanile, Ricardo Villar ha assunto la carica di responsabile tecnico del vivaio giallorosso. L’incarico, già avviato a inizio stagione, rafforza ulteriormente il legame tra il club e il giocatore, vero e proprio riferimento del sodalizio valbormidese.