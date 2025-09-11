Giudice Sportivo, Coppa Italia di Eccellenza: sono sei i giocatori fermati per un turno

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA
Gare del 6 settembre 2025
Allenatori
Squalifica fino al 25/09/2025:
Mazzocchi Paolo (Voltrese Vultur SSDARL)
Prima ammonizione con diffida:
Carletti Fabio (Football Genova Calcio)
Mazzocchi Paolo (Voltrese Vultur SSDARL)
Calciatori
Squalifica per una gara effettiva (espulsi):
Ghirardi Filippo (Carcarese)
Nicolini Andrea (Fezzanese)
Prima ammonizione con diffida (non espulsi):
Bonanno Pietro (Arenzano Football Club)
Botte Ruben (Arenzano Football Club)
Berretta Francesco (Carcarese)
Nonnis Nicholas (Carcarese)
Caceres Torres Manuel (Football Genova Calcio)
Cavalli Giacomo (Football Genova Calcio)
Maisano Francesco (Football Genova Calcio)
Maresca Matteo (Football Genova Calcio)
Di Lisi Simone (Golfoparadisoproreccoc.a.)
Chiavasca Francesco Enric (Voltrese Vultur SSDARL)
Lupi Alessio (Voltrese Vultur SSDARL)
Morando Nicola (Voltrese Vultur SSDARL)
Ravera Pietro (Voltrese Vultur SSDARL)
Gare del 7 settembre 2025
Allenatori
Prima ammonizione con diffida:
De Lucia Silvestro (Molassana Boero A.S.D.)
Calciatori
Squalifica per una gara effettiva (espulsi):
Sciaccaluga Guglielmo (Football Club Bogliasco)
Squalifica per una gara effettiva (recidività):
Franchi Luca (Campomorone Sant Olcese)
De Lucia Matteo (Molassana Boero A.S.D.)
Lipani Nicolo (Molassana Boero A.S.D.)
Prima ammonizione con diffida:
Pagano Simone (Athletic Club Albaro)
Reverberi Tommaso (Athletic Club Albaro)
Bilardi Christian (Busalla Calcio)
Vignolo Filippo (Busalla Calcio)
Ymeri Arturo (Busalla Calcio)
Mataloni Gabriele (Campomorone Sant Olcese)
Zanoli Mattia (Campomorone Sant Olcese)
Marrale Gianluca (Football Club Bogliasco)
Orlando Michael Fabio (Football Club Bogliasco)
Sighieri Davide (Football Club Bogliasco)
Bovio Filippo (Millesimo Calcio)
Carboni Christian (Molassana Boero A.S.D.)
Friuli Fabio (Molassana Boero A.S.D.)
Mermina Alessandro (Molassana Boero A.S.D.)
Tavaroli Emanuele (Molassana Boero A.S.D.)
Trocino Lorenzo Frances (Molassana Boero A.S.D.)
Vagge Tommaso (Molassana Boero A.S.D.)
Odasso Tommaso (Pietra Ligure 1956)
Grieco Giorgio (Rivasamba H.C.A.)
Queirolo Cristian (Rivasamba H.C.A.)
Xhindi Rikardo (Rivasamba H.C.A.)