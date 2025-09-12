Tanti auguri a Modric per i suoi 40 anni: il festeggiamento con la Croazia

Il 9 settembre 2025 Luka Modric ha compiuto 40 anni, un traguardo che lo ha visto ancora una volta protagonista assoluto sul campo, con la maglia della Croazia. Il giorno precedente, nello stadio Maksimir di Zagabria, ha infatti preso parte alla vittoria per 4-0 contro il Montenegro: un risultato che ha permesso alla sua nazionale di salire in testa al girone di qualificazione verso il prossimo Mondiale. La squadra di Zlatko Dalic, pur avendo una partita in meno rispetto alla Repubblica Ceca, si è confermata solida e competitiva. E soprattutto è stata trascinata ancora una volta dal suo capitano, che a quarant’anni continua a regalare uno spettacolo assoluto.

Modric festeggia i 40 con la Croazia

Durante la gara Modric è stato sostituito all’81’, momento in cui lo stadio intero si è alzato in piedi per dedicargli un lungo applauso. Si è trattato della sua presenza numero 190 con la maglia della Croazia: un record che testimonia il peso della sua carriera internazionale, e la costanza con cui ha saputo mantenere un livello di rendimento altissimo. La partita di Zagabria non è stata solo un’altra tappa verso la qualificazione, ma anche una celebrazione collettiva per un giocatore che ha segnato in maniera indelebile la storia del calcio croato.

Il tecnico Zlatko Dalic, commentando la prestazione, ha definito Modric un calciatore intramontabile. Lo ha fatto ribadendo la sua centralità per la corsa al Mondiale 2026. Lo stesso Modric punta moltissimo su questo evento, e ha scelto il Milan per presentarsi al meglio all'appuntamento. I rossoneri non rientrano tra i favoriti per le quote scudetto oggi , ma la presenza di Modric potrà sicuramente alzare il tasso tecnico della squadra, aiutandola a tornare in Europa. E un Milan competitivo aiuterà anche Modric a mantenersi ai massimi livelli fisici e tecnici.

Modric guida le nuove generazioni

Accanto al neo milanista ha giocato Petar Sucic, giovane talento dell’Inter, al quale Modric ha riservato parole di grande stima. Lo ha definito un calciatore di qualità, promettente e capace di crescere molto nei prossimi anni. Questo riconoscimento assume un valore particolare, perché arriva da un campione che ha attraversato due decenni di calcio ai massimi livelli. La critica internazionale, non a caso, vede in Sucic un possibile erede del campione ex-Real.

La celebrazione dei suoi 40 anni si lega inevitabilmente alla sua carriera straordinaria, che lo ha consacrato come uno dei più grandi centrocampisti della storia del calcio. La vittoria del Pallone d’Oro nel 2018 aveva già sancito il suo valore a livello internazionale, ma ciò che sorprende è la sua longevità calcistica. Non ha mai smesso di allenarsi con serietà, di curare ogni dettaglio e di mostrare la stessa dedizione che aveva agli inizi della sua carriera. Da questo punto di vista ricorda un altro idolo rossonero, che ha speso i suoi ultimi minuti di campo al Milan: Zlatan Ibrahimovic. La speranza del tifo milanista è che, con Modric, si possa arrivare ad uno scudetto inaspettato, proprio come accaduto con l'attuale braccio destro di Cardinale.









