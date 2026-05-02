Football Americano | Pirates, a Trento non c'è margine di errore

C’è un momento nella stagione in cui non esistono più alibi. Solo la rotta, solo il coraggio.

Questa sera alle ore 17.00 i Pirates 1984 sono chiamati a una missione che sa di dentro o fuori.

Week 10 e trasferta lunga, campo difficile, avversario solido: i Thunders Trento battuti agilmente al Pirates Field con un perfetto clean sheet (24-0) ad inizio primavera. Ma soprattutto una nave che parte con il vento contrario. Saranno infatti sei le assenze pesanti tra i Pirates: cinque uomini in difesa, tra linea e secondaria, e Lo Bue in offensive line. Non dettagli, ma crepe da colmare con carattere, disciplina e spirito di gruppo.

Nel frattempo, qualcosa è cambiato anche fuori dal campo. La società ha scelto di separarsi dall’offensive coordinator Wayne Anderson, ringraziato per il lavoro svolto fino a questo punto della stagione. Una decisione che segna uno spartiacque e che proietta la squadra in un presente dove contano solo le risposte immediate.

La risposta oggi deve essere una sola: vincere.

La classifica non lascia spazio a interpretazioni. I Pirates, con 2 vittorie e 4 sconfitte, sono ancora in corsa ma appesi a un filo sottile, fanalino di coda insieme ai Bengals Brescia. Dall’altra parte, Trento guarda tutti dall’alto, capolista del Girone A insieme ai Seamen Milano con 4 vittorie e 2 sconfitte.

Eppure, sotto la superficie dei numeri, le distanze si accorciano.

98 punti segnati per Trento, 89 per i Pirates.

Difesa trentina solida, 86 punti concessi, contro i 114 subiti da Albisola. Ma quel numero racconta solo una parte della storia: drive offensivi troppo brevi hanno spesso rimandato la difesa in campo, costringendola a battaglie continue, senza respiro.

È lì che si giocherà tutto. Nella capacità di cambiare inerzia, di allungare i possessi, di proteggere chi, fino ad oggi, ha combattuto più del dovuto.

Due squadre diverse per record, ma molto più vicine di quanto sembri.

Una partita che vale doppio. Per la classifica e per restare vivi.

Il kickoff è fissato alle 17, live come sempre su Game Day.

Mentre il sole scenderà su Trento, i Pirates sapranno già se la loro rotta porterà ancora verso giugno… o se il mare si sarà fatto troppo impetuoso.

Perché dopo questa sfida resterà un solo approdo: 17 maggio, Pirates Field, contro i Bengals Brescia.

Ma per arrivarci con ancora qualcosa da dire,

questa sera… non si può più sbagliare.