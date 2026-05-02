Football Americano | Pirates, a Trento non c'è margine di errore

C’è un momento nella stagione in cui non esistono più alibi. Solo la rotta, solo il coraggio.
Questa sera alle ore 17.00 i Pirates 1984 sono chiamati a una missione che sa di dentro o fuori.
Week 10 e trasferta lunga, campo difficile, avversario solido: i Thunders Trento battuti agilmente al Pirates Field con un perfetto clean sheet (24-0) ad inizio primavera. Ma soprattutto una nave che parte con il vento contrario. Saranno infatti sei le assenze pesanti tra i Pirates: cinque uomini in difesa, tra linea e secondaria, e Lo Bue in offensive line. Non dettagli, ma crepe da colmare con carattere, disciplina e spirito di gruppo.
Nel frattempo, qualcosa è cambiato anche fuori dal campo. La società ha scelto di separarsi dall’offensive coordinator Wayne Anderson, ringraziato per il lavoro svolto fino a questo punto della stagione. Una decisione che segna uno spartiacque e che proietta la squadra in un presente dove contano solo le risposte immediate.
La risposta oggi deve essere una sola: vincere.
La classifica non lascia spazio a interpretazioni. I Pirates, con 2 vittorie e 4 sconfitte, sono ancora in corsa ma appesi a un filo sottile, fanalino di coda insieme ai Bengals Brescia. Dall’altra parte, Trento guarda tutti dall’alto, capolista del Girone A insieme ai Seamen Milano con 4 vittorie e 2 sconfitte.
Eppure, sotto la superficie dei numeri, le distanze si accorciano.
98 punti segnati per Trento, 89 per i Pirates.
Difesa trentina solida, 86 punti concessi, contro i 114 subiti da Albisola. Ma quel numero racconta solo una parte della storia: drive offensivi troppo brevi hanno spesso rimandato la difesa in campo, costringendola a battaglie continue, senza respiro.
È lì che si giocherà tutto. Nella capacità di cambiare inerzia, di allungare i possessi, di proteggere chi, fino ad oggi, ha combattuto più del dovuto.
Due squadre diverse per record, ma molto più vicine di quanto sembri.
Una partita che vale doppio. Per la classifica e per restare vivi.
Il kickoff è fissato alle 17, live come sempre su Game Day.
Mentre il sole scenderà su Trento, i Pirates sapranno già se la loro rotta porterà ancora verso giugno… o se il mare si sarà fatto troppo impetuoso.
Perché dopo questa sfida resterà un solo approdo: 17 maggio, Pirates Field, contro i Bengals Brescia.
Ma per arrivarci con ancora qualcosa da dire,
questa sera… non si può più sbagliare.