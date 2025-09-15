Calcio, Cairese. Una buona prestazione non basta per la prima vittoria, Monteverde regala in extremis il pari alla Lavagnese

E' stata una Cairese nettamente diversa per piglio e determinazione quella vista ieri pomeriggio al Brin.
Nonostante questo la squadra di mister Solari ha dovuto rimandare l'appuntamento con i tre punti.
I gialloblù partono forte: Scarrone e Federico sfiorano il vantaggio nei primi minuti, poi Thomas Graziani coglie il palo interno. La Lavagnese fatica a uscire, ma nella ripresa cresce grazie alle iniziative di Lombardi. Il match si accende al 67’: il neoentrato Giacchino trova un gran gol da posizione defilata e porta avanti la Cairese. I padroni di casa spingono per il raddoppio, ma nel finale arriva la beffa.
All’88’ una serie di rimpalli favorisce Monteverde, che trova l’angolo giusto per il definitivo pareggio.
CAIRESE - LAVAGNESE 1-1
Marcatori: 67' Giacchino - 88' Monteverde
CAIRESE: Gentile, Boveri, Scarrone, Jebbar, G. Graziani (72’ Reinero), Sancinito, Federico, T. Graziani, Sava (56’ Giacchino), Vignaroli, Piacenza (76’ Colletto).
A disposizione: Ceppi, Anselmo, Noto, Fernandez, Gargiulo, Castiglia.
Allenatore: Solari
LAVAGNESE: Gragnoli, Garibotto, Romanengo (85’ Costa), Nieri, Lombardi, Monteverde (90’ Ghigliotti), Reali, Oneto (76’ Daniello), Berardi, Marconi (72’ Miragliotta), Bacigalupo (53’ Gabelli).
A disposizione: Galletti, Santana Ruiz, Vannucci, Brio.
Allenatore: Ranieri