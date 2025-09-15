 / Calcio

Calcio, Cairese. Una buona prestazione non basta per la prima vittoria, Monteverde regala in extremis il pari alla Lavagnese

Gabriel Graziani, centrocampista della Cairese

E' stata una Cairese nettamente diversa per piglio e determinazione quella vista ieri pomeriggio al Brin.

Nonostante questo la squadra di mister Solari ha dovuto rimandare l'appuntamento con i tre punti.

I gialloblù partono forte: Scarrone e Federico sfiorano il vantaggio nei primi minuti, poi Thomas Graziani coglie il palo interno. La Lavagnese fatica a uscire, ma nella ripresa cresce grazie alle iniziative di Lombardi. Il match si accende al 67’: il neoentrato Giacchino trova un gran gol da posizione defilata e porta avanti la Cairese. I padroni di casa spingono per il raddoppio, ma nel finale arriva la beffa.

All’88’ una serie di rimpalli favorisce Monteverde, che trova l’angolo giusto per il definitivo pareggio.
 

CAIRESE - LAVAGNESE 1-1

Marcatori: 67' Giacchino - 88' Monteverde

CAIRESE: Gentile, Boveri, Scarrone, Jebbar, G. Graziani (72’ Reinero), Sancinito, Federico, T. Graziani, Sava (56’ Giacchino), Vignaroli, Piacenza (76’ Colletto).
A disposizione: Ceppi, Anselmo, Noto, Fernandez, Gargiulo, Castiglia.
Allenatore: Solari
 

LAVAGNESE: Gragnoli, Garibotto, Romanengo (85’ Costa), Nieri, Lombardi, Monteverde (90’ Ghigliotti), Reali, Oneto (76’ Daniello), Berardi, Marconi (72’ Miragliotta), Bacigalupo (53’ Gabelli).
A disposizione: Galletti, Santana Ruiz, Vannucci, Brio.
Allenatore: Ranieri

Redazione

