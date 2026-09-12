Pallapugno | Movimento in lutto, è morto il padre del presidente federale Enrico Costa

La Fipap, insieme a tutto il movimento della pallapugno, esprime profondo cordoglio per la morte di Raffaele Costa, papà del presidente federale Enrico. Uomo di grande rilievo nella vita politica e istituzionale del nostro Paese e del territorio cuneese, Raffaele Costa lascia un ricordo importante e profondo. A Enrico, alla sua famiglia e a tutti i suoi cari va la vicinanza e l’affetto dell’intero mondo della pallapugno in questo momento di dolore.



Nato a Mondovì nel 1936, Raffaele Costa è stato deputato per quasi trent’anni, sottosegretario e ministro in tre diversi governi, oltre che parlamentare europeo. Ha guidato la Provincia di Cuneo dal 2004 al 2009. La sua ultima esperienza istituzionale è stata in Consiglio regionale, incarico lasciato nel 2010 per motivi di salute. Un uomo liberale che tutto il territorio ricorderà per sempre per le sue battaglie soprattutto nel mondo della sanità.



Lo ricorda il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: «Con la scomparsa di Raffaele Costa, il Piemonte e l'Italia perdono un uomo profondamente innamorato della politica e della sua terra, a cui ha dedicato passione e impegno instancabili in ogni incarico istituzionale. È stato un autentico campione del pensiero liberale e un pioniere nella lotta alla burocrazia: una battaglia che oggi è patrimonio comune, ma che lui ha saputo combattere con decenni di anticipo e straordinaria lungimiranza. Ci mancheranno la sua intuizione e quella rara capacità di rimanere sempre sinceramente vicino alle persone e alle comunità locali. A nome mio e di tutta la Regione Piemonte, esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia. Un abbraccio fraterno e particolarmente affettuoso a suo figlio Enrico, collega e amico di una vita».