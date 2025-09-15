Calcio. Il Pontelungo si ritrova in campionato, Superba battuta 3-1 a domicilio. Primo gol granata per Giacomo Piu

Il Pontelungo parte con il piede giusto e conquista tre punti pesanti superando la Superba per 3-1, trascinato da un ispirato Delfino.

La partita si apre con gli ingauni subito in vantaggio al 5’: cross dalla destra di Delfino e inserimento vincente di Piu sul secondo palo. Al quarto d’ora Ardissone sciupa una ghiotta occasione sotto misura, preludio a un primo tempo comunque dominato dagli ospiti. Al 29’ i padroni di casa trovano il pareggio con Pasqualino, ma il gol del giovane 2004 viene annullato per fuorigioco.

In avvio di ripresa il Pontelungo piazza il raddoppio: Piu scappa sulla sinistra e serve Delfino, che insacca da centro area per lo 0-2. Lo stesso Delfino poco dopo sfiora addirittura il tris, ma la Superba resta in partita grazie a un rigore trasformato da Fossa al 60’. L’illusione dura poco: sugli sviluppi di un’altra ripartenza, Delfino veste i panni dell’assist-man e serve ad Asteggiante la palla del definitivo 3-1.

Prestazione incoraggiante del Pontelungo, cinico e concreto, mentre la Superba paga le disattenzioni difensive e gli errori in zona goal.

SUPERBA - PONTELUNGO 1-3

MARCATORIA: 5’ Piu, 48’ Delfino, 60’ Fossa rig., 71’ Asteggiante

SUPERBA: Cannavò, Ottogalli D., Palmisano, Siri (70’ Ottogalli M.), Fossati (50’ Bosia), Mattera (84’ Guelfi L.), Lanza, Pasqualino (50’ Badamassi), Fossa, Cadenasso, Malinconico S. (50’ Callà).

Allenatore: Schiazza



PONTELUNGO: Breeuwer, Alizeri, Staltari, Farinazzo, Calandrino, Guardone, Delfino (78’ Rocca), Asteggiante (77’ Pollero), Ardissone (63’ Guardone), Piu (88’ Chariq), Vellko (55’ Massa).

Allenatore: Zanardini



Arbitro: Pau di Genova

