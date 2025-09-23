 / Motori

Rientro da Baku "turbolento" per Leclerc e Sainz: i due piloti dirottati a Genova e costretti al viaggio in van

Dopo la tempesta che ha costretto l’aereo ad atterrare in città, i due piloti della Formula 1 hanno raccontato sui social l’improvvisata avventura 'on the road' verso Monaco

Weekend difficile per Charles Leclerc, dentro e fuori dalla pista. Dopo il Gran Premio di Baku, il pilota monegasco e l’ex compagno di squadra Carlos Sainz sono incappati in un imprevisto singolare: il loro volo diretto a Monaco è stato dirottato sull’aeroporto di Genova a causa di una tempesta che ha reso impossibile l’atterraggio a Nizza.

Lontani da casa ma non certo scoraggiati, i due piloti hanno deciso di cavarsela: hanno affittato un van e si sono messi in viaggio verso il Principato, raccontando l’avventura in una serie di storie Instagram. Con ironia, Leclerc ha commentato: “Pensavo che niente potesse andare peggio del weekend di Baku, ma stiamo guidando un van. Carlos, dove siamo?”. Sainz, al volante, ha risposto: “Nel bel mezzo dell’Italia”.

Un siparietto che ha divertito i tifosi, trasformando un contrattempo in una simpatica parentesi da road trip per due amici tornati compagni di viaggio, se non più di scuderia.

Federico Antonopulo

