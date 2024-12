Giudice Sportivo, Promozione. Una gara a porte chiuse per il Pontelungo, le sanzioni nei due gironi regionali

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 1/12/2024

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali, sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETÀ

AMMENDA E GARA A PORTE CHIUSE

PONTELUNGO 1949: Euro 150,00 + 1 gara

Obbligo di giocare la prossima gara senza spettatori poiché, secondo il combinato disposto di cui all’art. 28, comma 4 e 8, comma 1 lett. d), i propri sostenitori hanno tenuto una condotta discriminatoria verso un giocatore avversario, emettendo versi della scimmia.



AMMENDA

PSM RAPALLO: Euro 300,00

Diffida per omessa vigilanza sull’ingresso in zona riservata di persone non aventi diritto (propri sostenitori) e per il comportamento di questi ultimi che, durante l’uscita dal tdg di due calciatori espulsi, venivano a contatto con alcuni calciatori ospiti, colpendoli in testa, senza conseguenze lesive.



SAMMARGHERITESE 1903: Euro 150,00

Per il comportamento dei propri sostenitori che, per tutta la durata della gara, rivolgevano ad un AA e alla terna espressioni gravemente irriguardose, ingiuriose e discriminatorie (infrazione rilevata da un AA).



DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO O SQUALIFICA A GARE

Fino al 2/01/2025

RUSSO GIUSEPPE (ARGENTINA ARMA)

AMMONIZIONE (I INFR)

FIOR CLAUDIO (PSM RAPALLO)

CAVALLI ANDREA (SAMPIERDARENESE)

PUNZO MARCO (SAN CIPRIANO)

MATAROZZO LUCA (SAN DESIDERIO)

RICEVUTO ROCCO (VENTIMIGLIACALCIO)



ALLENATORI

SQUALIFICA

Fino al 2/01/2025

PISANI CRISTIAN (SUPERBA CALCIO 2017)



Fino al 30/12/2024

BRIGNOLI DAVIDE (FINALE)

Per aver inveito contro un AA con espressioni gravemente irriguardose, tacciandolo anche di partigianeria (sanzione attenuata per il tenore delle espressioni - infrazione rilevata da un AA).



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAGANO DANILO (CELLA 1956)

ZANARDINI FABIO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAO FABRIZIO (BUSALLA CALCIO)

BRIGNOLI DAVIDE (FINALE)

AMMONIZIONE (I INFR)

VITALE ROBERTO (CALVARESE 1923)

FAZIO FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CALISE SIMONE (TARROS SARZANESE SRL)



CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

SAID ALI SALEM ELS AHMED (PSM RAPALLO)

A gioco fermo, metteva le mani al collo di un avversario (senza conseguenze lesive). Dopo aver lasciato il tdg, durante fatti violenti causati dai propri sostenitori verso avversari, tornava sul tdg e colpiva con un coperchio di plastica per 4-5 volte due calciatori avversari (sanzione attenuata per le scuse al ddg a fine gara).



SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

MAUCCI RAFFAELE (SAMMARGHERITESE 1903)

Da calciatore in panchina, rivolgeva ad un AA espressioni gravemente irriguardose, continuando contro l’AA e la terna.



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BUSINCU NICOLO (SAN DESIDERIO)

In reazione, colpiva un avversario con uno schiaffo (senza conseguenze lesive).



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PELISSA ALESSANDRO (BUSALLA CALCIO)

FLORI JAMES (CELLA 1956)

FRANCESCHINI MANUEL (FOLLO FOOTBALL CLUB)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

ERANIO LORENZO (LITTLE CLUB JAMES)

VALCAVI EMANUELE (SESTRESE BOR. 1919)



CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

PROFUMO DAVIDE (CALVARESE 1923)

GERBAUDO MAURIZIO (CELLA 1956)

MATALONI DAVIDE (CELLA 1956)

NOGA SABINIANO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MATTIUCCI FRANCESCO (SUPERBA CALCIO 2017)



AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

VACCAREZZA ALBERTO (CALVARESE 1923)

POMO FEDERICO (CAPERANESE 2015)

GENDUSO ANDREA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

CANTONI LEONARDO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

BENMOUMEN SOUHAIL (INTERCOMUNALE BEVERINO)

BONFIGLIOLI GIANMARCO (INTERCOMUNALE BEVERINO)

MOUSSAVI SEYED NADER (INTERCOMUNALE BEVERINO)

SATA GABRIEL (MILLESIMO CALCIO)

MORIELLI RICCARDO (NEW BRAGNO CALCIO)

BOLIA MARCO (PONTELUNGO 1949)

CHARIQ ANES (PONTELUNGO 1949)

DELFINO ENRICO (PONTELUNGO 1949)

MAZZINO DAVIDE (PSM RAPALLO)

FERRANTE FLORIANO (SAMPIERDARENESE)

BRUZZESE JACOPO (SAN CIPRIANO)

TECCHIATI FILIPPO (SAN CIPRIANO)

OCCHIPINTI ANDREA (SAN DESIDERIO)

REPETTO ALBERTO (SAN DESIDERIO)

SCARFO ANDREA (SESTRESE BOR. 1919)



AMMONIZIONE (VII INFR)

FIOCCHI ALESSANDRO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)



AMMONIZIONE (VI INFR)

STABILE ALESSIO (BUSALLA CALCIO)

DELGADO MARTIN IGNACIO (MILLESIMO CALCIO)



AMMONIZIONE (III INFR)

BESTAGNO RICCARDO (ARGENTINA ARMA)

ANDREETTO ELIA (CERIALE PROGETTO CALCIO)

PASTORINO STEFANO (FINALE)

DI VITTORIO ALESSIO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

MOZZACHIODI DAVIDE (INTERCOMUNALE BEVERINO)

REVELLO MATTEO FRANCESC (LEGINO 1910)

RAIOLA STEFANO (LITTLE CLUB JAMES)

SBARRA NICOLO (MAGRA AZZURRI)

SFINJARI ERNAND (PONTELUNGO 1949)

CANOVI DAVIDE (SAMMARGHERITESE 1903)

DI LISI SIMONE (SAMMARGHERITESE 1903)

ZANOLI RUBEN (SESTRESE BOR. 1919)

RASO ANDREA (SUPERBA CALCIO 2017)

CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (II INFR)

BARO PEREZ JAMAL VITTORIO (ARGENTINA ARMA)

BIFFI ALESSANDRO (ARGENTINA ARMA)

CALDERONE PAOLO (ARGENTINA ARMA)

FRANCESIA BERTA FEDERICO (BUSALLA CALCIO)

GATTULLI GIANLUCA (BUSALLA CALCIO)

FERRI MATTEO (CANALETTO SEPOR)

MENACHO GIANLUCA (CANALETTO SEPOR)

NONNIS NICHOLAS (CARCARESE)

AGATE ANDREA (FINALE)

GABRIELLI MIRKO (FOLLO FOOTBALL CLUB)

PITTALIS ALEXANDRO (LEGINO 1910)

ROMEO MICHELE (LEGINO 1910)

CECCHI MATTEO (MAGRA AZZURRI)

CONDE XHAKA (MILLESIMO CALCIO)

VILLAR RODRIGUEZ RICARDO J (MILLESIMO CALCIO)

CAPICI ANDREA (NEW BRAGNO CALCIO)

MASSA GIACOMO (PANCHINA)

CALANDRINO MATTEO (PONTELUNGO 1949)

MARQUEZ MANUEL (PONTELUNGO 1949)

BACIGALUPO GIACOMO (SAMMARGHERITESE 1903)

RAFFO MATTIA (SAMMARGHERITESE 1903)

BRUNI GIACOMO (SAMPIERDARENESE)

FIORUCCI ALESSIO (SAMPIERDARENESE)

MONTECUCCO PAOLO (SAN CIPRIANO)

ROSSI LUCA (SUPERBA CALCIO 2017)

TONAZZINI LORENZO (TARROS SARZANESE SRL)

MATERA NICOLO (VALLESCRIVIA 2018)

HADERBACHE MATTEO ENRICO (VENTIMIGLIACALCIO)



AMMONIZIONE (I INFR)

CAFFI FRANCESCO (ARGENTINA ARMA)

COGOZZO YURI (CAPERANESE 2015)

CELANO RICCARDO (CELLA 1956)

ANGELI ELIO ASCANIO (LEGINO 1910)

IOPPOLO ANGELO (LEVANTO CALCIO)

TUVO GABRIELE (LEVANTO CALCIO)

BENZO FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)

FERLINI FILIPPO (PANCHINA)

SACCO NICOLO (SAMMARGHERITESE 1903)

BRUZZONE MARCO (SESTRESE BOR. 1919)

LOSSO GIACOMO (TARROS SARZANESE SRL)

RONCARA MATTIA (CANALETTO SEPOR)

CASASSA TOMMASO (CARCARESE)

PARISE LORENZO (CELLA 1956)

BEANI LORENZO (LEGINO 1910)

LAGAXIO LORENZO (LEVANTO CALCIO)

CINARDO SIMONE (LITTLE CLUB JAMES)

ENZI FABIO (MILLESIMO CALCIO)

MASSARO DANIELE (SAMMARGHERITESE 1903)

BIAGINI ALESSANDRO (SAMPIERDARENESE)

MORETTI TOMMASO (SESTRESE BOR. 1919)

CAMERA LORENZO (VALLESCRIVIA 2018)