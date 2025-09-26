Genova sul tetto del mondo: il ciclista Lorenzo Finn campione del mondo Under 23

Genova sul tetto sul mondo.

Il ciclista genovese Lorenzo Mark Finn si è laureato campione del mondo su strada Under 23 dopo essersi aggiudicato la maglia iridata lo scorso anno come juniores.

Ai Campionati Mondiali in Ruanda ha sconfitto lo svizzero Jan Huber distaccandoli di 31 secondi, terzo l'austriaco Marco Schrettl. Il 18enne ligure, quarto nella crona mondiale di categoria lo scorso 22 settembre, è così arrivato braccia al cielo sul traguardo di Kigali.

Nato il 19 dicembre del 2006, Finn in corsa era il più giovane ciclista dei 118 corridori al via. Giusto un anno fa, a Zurigo, era diventato campione del mondo nella categoria juniores.

A lui sono arrivati immediatamente i complimenti dell'assessore regionale allo Sport, Simona Ferro: “Possiamo dirlo ufficialmente: è nata una stella. Complimenti a Lorenzo Mark Finn, un risultato straordinario, che segue di appena un anno il titolo iridato Juniores conquistato nel 2024 e che conferma il talento e la determinazione di un ragazzo destinato a una carriera luminosa. La Liguria è orgogliosa di Lorenzo, protagonista di uno dei successi sportivi più prestigiosi per il nostro territorio in questo 2025 che ci vede Regione Europea dello Sport”.