La Cestistica Savonese compie l’impresa: battuta Scat Genova e qualificazione all’Under 17 Gold

Serata indimenticabile al PalaPagnini, gremito di tifosi biancoverdi e con una calorosa ma correttissima rappresentanza di sostenitori ospiti giunti da Genova. La Cestistica Savonese vince lo scontro diretto contro la Scat Genova con il punteggio di 74-57, conquistando la storica qualificazione al campionato Under 17 Gold.



Avvio equilibrato: entrambe le squadre faticano a trovare la via del canestro e il primo quarto si chiude in perfetta parità (14-14). Nel secondo periodo i biancoverdi alzano i giri: maggiore fluidità offensiva e difesa aggressiva permettono di prendere il controllo, andando al riposo lungo sul 42-33.

Alla ripresa la Cestistica prova l’allungo con una serie di canestri consecutivi, ma la Scat non molla e rimane agganciata alla partita. I padroni di casa mantengono comunque il margine e chiudono il terzo quarto avanti 55-44. Nell’ultimo periodo arriva lo strappo decisivo: sospinta dal calore del pubblico, la squadra savonese mette l’ipoteca sul match e chiude i conti sul 74-57, festeggiando la qualificazione.

MVP della serata il numero 22 biancoverde, Sogno, autore di una prova straordinaria da 44 punti. Accanto a lui, tutti i compagni hanno offerto un contributo fondamentale, dando prova di compattezza, intensità e spirito di sacrificio per tutti i 40 minuti.

"La società rivolge un grande grazie al pubblico che ha sostenuto senza sosta la squadra, e un applauso ai tanti tifosi dello Scat Genova, presenti e correttissimi fino all’ultimo minuto. Unico rammarico i problemi tecnici che hanno interrotto lo streaming della gara: un malfunzionamento della rete ha impedito la visione completa del match ai tifosi collegati da casa.

Complimenti alla Scat Genova, che ha disputato una bella partita e lottato con grande cuore fino alla sirena finale".

Tabellino Cestistica Savonese:

Sogno 44, Gjergjndreaj 16, Conte 8, Pescetto 5, Bertolotto 1, Truddaiu, Vallarino, Grillone, Oliveri, Canepa N.E., Lika N.E., Pellegrin N.E.