ASD Basket Loano | Definito il Consiglio Direttivo per la stagione 2026/2027

In vista dell'imminente avvio delle attività sportive per la stagione 2026/2027, l'ASD Basket Loano ha ufficialmente reso nota la nuova organigramma societario che guiderà il club nei prossimi mesi. All'insegna della continuità e del rafforzamento, la dirigenza loanese si appresta ad affrontare le nuove sfide sul campo puntando su un gruppo solido e ben collaudato.

Alla guida della Società viene confermato Andrea Maineri, che proseguirà il suo mandato nel ruolo di Presidente. La principale novità al vertice riguarda la nomina del nuovo Vicepresidente, carica che viene affidata a Francesco Cacace, chiamato ad affiancare il vertice societario nella gestione strategica del club.

Nel segno della stabilità amministrativa, trova conferma anche Andrea Trespidi nel ruolo chiave di Tesoriere.

Resta inoltre del tutto invariato il gruppo dei Consiglieri, a testimonianza della fiducia rinnovata al team di lavoro che negli ultimi anni ha supportato la crescita della società. Continuano il loro impegno per il Basket Loano: Simone Giromini Giuseppe Orecchioni e Carlo Traverso.