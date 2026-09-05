Basket | Cestistica Savonese, parte la corsa alla U19 Gold: doppio confronto con Arcola

La Cestistica Savonese si prepara a giocarsi sul campo l'accesso al campionato U19 Gold 2026/27. Il primo ostacolo sarà rappresentato dall'Arcola Basket, in un confronto articolato su due partite nel quale a fare fede sarà la differenza canestri complessiva.

L'appuntamento inaugurale è fissato per lunedì 14 settembre al PalaPagnini di Savona, con palla a due alle 20:15. Il ritorno è invece in programma giovedì 17 settembre alle 20:30 a Riccò del Golfo, in provincia della Spezia.

La squadra che chiuderà il doppio confronto con il miglior saldo accederà direttamente alla U19 Gold. Per la formazione sconfitta, tuttavia, resterà una seconda possibilità: dovrà affrontare la perdente dell'altra sfida tra ABC Ponente e Polisportiva Santa Caterina. Anche in questo caso sarà prevista una serie di andata e ritorno, da disputare tra il 20 e il 27 settembre. La vincente conquisterà l'ultimo posto disponibile nella categoria Gold, mentre l'altra formazione sarà inserita nel campionato U19 Regionale.

In casa Cestistica Savonese l'obiettivo è dunque chiaro, anche alla luce di una squadra profondamente rinnovata e rinforzata rispetto alla passata stagione. Il progetto giovanile ha inoltre una nuova guida tecnica: la società ha affidato la formazione Under 19 a Santino Coppa, figura di grande rilievo nella pallacanestro italiana. La sua presenza rappresenta una scelta precisa all'interno del percorso intrapreso dal club per valorizzare il settore giovanile e offrire ai propri atleti un contesto tecnico e formativo di livello.

Gli spareggi assumono però un significato che va oltre il semplice risultato delle due partite. La composizione della U19 Gold per la stagione 2026/27 è stata infatti influenzata dal criterio adottato dalla FIP Liguria, che prevede l'ammissione diretta alla categoria per le società impegnate nel campionato senior di DR1.

Una formula che ha alimentato il confronto all'interno del movimento, soprattutto considerando il percorso compiuto da alcune delle formazioni giovanili interessate. La Cestistica Savonese, reduce da una stagione nella quale la propria U17 Gold ha raggiunto i playoff, non ha beneficiato dell'accesso diretto e dovrà quindi passare dagli spareggi.

Una situazione analoga riguarda l'ABC Ponente, arrivata fino alla finale regionale U17 Gold nella scorsa annata e ugualmente chiamata a contendersi sul parquet un posto nella categoria superiore.

Il punto di discussione - come sottolineato dallo stesso club savonese - riguarda quindi il rapporto tra il rendimento della prima squadra e quello del settore giovanile: il criterio legato alla categoria senior consente infatti l'accesso diretto alla U19 Gold, mentre i risultati conseguiti nei campionati giovanili non determinano automaticamente lo stesso diritto. Un tema che ha coinvolto diverse società liguri e che riporta al centro dell'attenzione il valore dei percorsi costruiti nei settori giovanili.

Per la Cestistica Savonese, comunque, è già tempo di concentrarsi sul campo. Il primo confronto con Arcola rappresenterà l'inizio di un percorso che potrebbe portare la formazione savonese nella U19 Gold. Due partite per provare a conquistare direttamente il pass, con una seconda opportunità già prevista in caso di mancato superamento del primo turno.