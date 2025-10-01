 / Calcio

Calcio | 01 ottobre 2025, 18:48

Calciomercato. Il Pietra Ligure ha un nuovo portiere, i guantoni biancocelesti a Pietro Balducci

Il Pietra Ligure ha tenuto al riparo fino all'ultimo il nome del nuovo portiere biancoceleste.
I tam tam si rincorrevano da giorni, ma dalla distinta consegnata all'arbitro, prima della partita di Coppa contro la San Francesco Loano, è emerso finalmente l'identikit dell'estremo difensore.

Sarà infatti Pietro Balducci ad ampliare il parco dei numeri uno di mister Moraglia: Balducci è cresciuto nel vivaio della Virtus Entella, mentre in prima squadra ha difeso i pali del Carpi e del Prato in Serie D, oltre a far parte della rosa del Sestri Levante in Serie C. L'anno scorso il ritorno in Liguria, in Eccellenza, a difesa della porta del Bogliasco.

Lorenzo Tortarolo

