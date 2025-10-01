Flag Football, l'Italia maschile è campione d'Europa. I Pirates 1984 applaudono Albericci: “Un onore averlo avuto con noi”

Traguardo storico per il Flag Football italiano agli Europei di Parigi 2025. La Nazionale maschile ha conquistato il titolo di Campione d’Europa battendo in finale l’Austria per 27 a 19, mentre la Nazionale femminile, al termine di una combattutissima sfida contro l’Ucraina, ha ottenuto il pass per i Mondiali IFAF 2026 di Düsseldorf.

Grande soddisfazione anche in casa Pirates 1984, che guardano con orgoglio al successo della nazionale e, in particolare, ad Austin Albericci – tesserato per i Marines Lazio ma protagonista con i Pirati in prestito – che nella passata stagione ha contribuito in maniera decisiva alla salvezza del team nella massima serie del football americano italiano.

"Una vittoria incredibile dove la nostra nazionale ha dominato in quasi tutti gli incontri - il commento del General Manager dei Pirates, Eugenio Meini - L’unica sconfitta è stata contro la Svizzera, anche grazie ad un arbitraggio discutibile. Abbiamo battuto Nazionali che sulla carta ci erano superiori, vedi Gran Bretagna in semifinale e Austria in finale. Siamo felici per il nostro movimento che, dopo quattro argenti, ha raggiunto il traguardo più alto. Un oro che ci fa ben sperare per il futuro, auspicando che questo successo venga replicato al prossimo mondiale, dove – in base alla posizione di classifica finale – ci sarà la selezione per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per il movimento sarebbe un grandissimo risultato".

"Facciamo i nostri complimenti a tutti i componenti del Blue Team ma, in special modo, ad Austin Albericci, che abbiamo avuto l’onore ed il privilegio di avere in squadra con noi durante la passata stagione e grazie al quale abbiamo raggiunto la salvezza al nostro primo campionato di A1. Grazie Austin e grazie Blue Team", conclude Meini.