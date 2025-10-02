 / Altri sport

Incidente aereo a Latina, cancellata l'esibizione delle Frecce Tricolori a Varazze

Ad annunciarlo l'Aeronautica Militare. L'evento doveva svolgersi domenica 5 ottobre

Le Frecce Tricolori non si esibiranno a Varazze domenica 5 ottobre.

Ad annunciarlo sui propri canali social l'Aeronautica Militare.

"Esibizione Varazze cancellata. A seguito del grave incidente aereo avvenuto ieri nei pressi di Latina - hanno scritto in un post in una stories Instagram annunciando così che la celebre Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare non si esibirà nel cielo varazzino - La partecipazione degli assetti dell'Aeronautica Militare alla manifestazione aerea è stata annullata".

Nella giornata di ieri in segno di vicinanza e di lutto per la scomparsa a seguito di un incidente aereo a bordo di un velivolo T-260B, nel Parco Nazionale del Circeo del Colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo e l'allievo pilota Lorenzo Nucheli,  era stato annullato il sorvolo su Milano.

In serata ieri a Varazze si è svolta una riunione per prendere la decisione definitiva sull'evento tanto atteso nel comune varazzino.

