I messaggi di cordoglio per la scomparsa di Elena Di Latte

Il messaggio del Ceriale:

Il Ceriale si unisce al dolore del nostro ex tesserato e allenatore Davide Brignoli per la scomparsa della moglie Elena.

A lui e alla sua famiglia le più sentite condoglianze da parte del Consiglio Direttivo, dei dirigenti, degli allenatori e di tutto l’ambiente cerialese.



Il messaggio dell'Albisola Pallavolo-Planet Volley:

Albisola Pallavolo-Planet Volley si stringono intorno alla propria atleta Asia Di Latte e all'ex biancazzurra Irene Brignoli per la morte di Elena Di Latte, zia e mamma delle nostre care pallavoliste. Un abbraccio a tutta la loro famiglia in questo momento di dolore immenso.



Il messaggio del Gabbiano Andora Volley:

Elena ha fatto parte della storia di questa società, prima lei, poi le sue figlie Irene e Silvia.

Stringiamo forte in un abbraccio tutta la sua famiglia.



Il messaggio dell'Andora:

L’A.S.D. Andora 1966 si unisce al dolore delle famiglie Di Latte - Brignoli per la scomparsa della cara Elena.

Un abbraccio sincero da parte di tutta la Società, con profondo cordoglio.



Il messaggio del Finale

Tutto il Finale FBC si stringe attorno alle famiglie Brignoli e Di Latte per la scomparsa. Al nostro ex tecnico Davide le più sentite condoglianze per la scomparsa della moglie Elena.



Il messaggio della San Francesco Loano

L’ A.S.D. S.F. Loano esprime le più sentite condoglianze alle famiglie Brignoli e Di Latte per la perdita della cara Elena.

Con il nostro più sincero affetto speriamo di sostenervi e accompagnarvi in questo triste momento.

“Ciao Elena”



Il messaggio dell'Altarese:

Tutta la Asd Altarese 1929 si stringe alla famiglia Brignoli Di Latte per la tragica scomparsa di Elena, moglie di Davide Brignoli e sorella di Amedeo Di Latte. Le più sentite condoglianze dalla Società, in modo particolare dal Direttore Sportivo Jacopo Provato, al marito Davide, al fratello e alla famiglia. Che la terra ti sia lieve Elena.



Il messaggio della Carcarese:

La Carcarese si stringe intorno all’allenatore Davide Brignoli, ex giocatore biancorosso, per la scomparsa della cara moglie Elena, sorella di mister Amedeo Di Latte. A voi e a tutta la vostra famiglia sentite condoglianze da parte di tutta la società.



Il messaggio del Pietra Ligure:

L'A.S.D. Pietra Ligure 1956 partecipa con profondo cordoglio al dolore per la prematura scomparsa di Elena Di Latte.

Al marito Davide Brignoli, al fratello Amedeo e a tutti i suoi cari esprimiamo le più sentite condoglianze da parte della nostra società.



Il messaggio del Pontelungo:

L’ASD Pontelungo 1949 porge le due più sentiti condoglianze alle famiglie Di Latte e Brignoli per la prematura scomparsa della cara Elena Di Latte.

La società si stringe intorno al marito Davide Brignoli e al fratello Amedeo Di Latte in questo momento così triste.