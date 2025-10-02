MiniTrial. Albenga in festa per il titolo tricolore di Giulia Canepaccio

La giovane pilota albenganese Giulia Canepaccio ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana di MiniTrial 2025 nella categoria Mono. L’ultima prova del campionato si è svolta a Fiumalbo (MO) il 28 settembre, dove Giulia ha ottenuto il massimo punteggio in gara.

Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, ha espresso grande orgoglio per il risultato ottenuto dalla giovane concittadina: “Giulia Canepaccio ha dimostrato con tenacia e passione che i sogni si realizzano con impegno e determinazione. Questo titolo è un motivo di orgoglio e un esempio per le nuove generazioni.”



