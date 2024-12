Calcio, Celle Varazze. Le dediche di Mitu dopo la vittoria sul Pietra: "Questo club si merita delle belle soddisfazioni, mister Pisano sta lavorando tanto anche mentalmente" (VIDEO)

Avere un portiere come Radu Mitu tra i pali rappresenta già un'ottima base per poter puntare a una stagione al vertice.

Il numero uno biancoblu non ha chiuso imbattuto nel 2-1 del Celle Varazze sul Pietra Ligure, ma l'estremo difensore ha saputo infondere per tutti e novanta minuti un profondo senso di sicurezza in tutto il reparto arretrato delle civette.

Un profilo della sua esperienza non poteva che rappresentare quindi una delle voci migliori per commentare il momento che si sta vivendo all'Olmo - Ferro.