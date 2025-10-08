New Basket Ponente, l'Under 15 Eccellenza conquista il primo successo ad Alassio con GGS

Buona la prima per i ragazzi ponentini davanti a una bella cornice di pubblico.

Ad Alassio arriva GGS, squadra che riunisce diverse squadre tra cui Gators, Savigliano e Cuneo.

Il match è equilibrato ma pian piano la compagine di casa accumula un discreto vantaggio andando all'intervallo lungo sul più tredici. Nei restanti due tempi i ponentini danno l'impressione di controllare ma GGS non ci sta, cerca di recuperare ma i liguri riscono a condurre in porto l'incontro nonostante qualche calo di concentrazione.

Prossima sfida contro la forte Collegno in trasferta.

"Siamo contentissimi per questo inizio perchè tutti e 12 i convocati hanno dato il loro contributo e soprattutto orgogliosi di rappresentare tutto il ponente in questo campionato difficilissimo ma molto formativo. Non abbiamo nessuna aspettativa in termine di risultati ma ci aspettiamo una grande crescita di tutti i ragazzi in un campionato dove dovremo guardare pià ai miglioramenti che ai risultati anche se il primo referto rosa alla prima di campionato è una bella inizezione di fuducia".



PONENTE 69 - GGS 60 (20-13; 34-21;57-37)

Ponente: Cacciamani L, Cacciamani M, Badoino V. 3, Scognamiglio P. 4, Bona G. 10, Cavalli G. 14, Mongiusti L. 2, Breaban R. 14, Luchitta B., Bergero P., Dazzi G. 15, Gastaldi A. 7. All. Ciravegna L. - Filippi P.