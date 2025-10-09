Danza. L'etoile Lorena Baricalla è la nuova Testimonial della Città di Savona nel mondo

Giovedì 2 ottobre, nella Sala Rossa del Comune di Savona, si è svolta l’amministrazione comunale ha attribuito all’étoile internazionale Lorena Baricalla il titolo di “Testimonial della Città di Savona nel mondo”.

A consegnarle il prestigioso riconoscimento sono stati l’Assessore allo Sport Francesco Rossello e l’Assessore alla Cultura Nicoletta Negro, alla presenza di numerosi invitati. Tra le autorità intervenute figuravano anche il dottor Pasquale, presidente della Fondazione De Mari, e il dottor Invernizzi, in rappresentanza della Regione Liguria – Sport e Cultura.

Figura di spicco nel panorama artistico internazionale, Lorena Baricalla è conosciuta per la sua straordinaria versatilità: ballerina, coreografa, cantante, attrice e produttrice, ha saputo costruire una carriera unica nel suo genere, fondata su talento, disciplina e creatività.

Dopo gli esordi nei Balletti di Montecarlo, dove ha interpretato ruoli da protagonista che le hanno valso grande apprezzamento, l’artista ha calcato i palcoscenici di teatri e produzioni televisive in ogni parte del mondo, ottenendo numerosi riconoscimenti internazionali.

Tra i più recenti, spicca il Who is Who International Award, conferitole lo scorso luglio ad Atene come testimonianza del suo contributo all’arte e alla cultura.

Il Comune di Savona, da sempre attento a valorizzare le personalità che si distinguono a livello globale portando alto il nome della città, ha voluto così rendere omaggio a una figura che rappresenta un’eccellenza savonese nel mondo.

Oltre alla sua attività artistica, Lorena Baricalla si dedica con passione alla crescita dei giovani ballerini del territorio, curando la direzione artistica dell’Accademia dello Spettacolo di Savona, istituzione formativa riconosciuta per la qualità e l’impegno nella promozione culturale regionale e nazionale.



Nel corso della cerimonia, l’étoile ha espresso la propria gratitudine con parole toccanti:

“Sono molto toccata nel ricevere questo Riconoscimento – commenta Lorena Baricalla – e per me è particolarmente importante riceverlo a Savona, la città di mio padre, il Dottor Renzo Baricalla a molti noto. Un ringraziamento speciale alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, a mia madre Joelle Heidl che dirige l’Accademia, nonché a tutti i collaboratori ed agli amici che da sempre con affetto mi accompagnano nel mio percorso.

Infine un ringraziamento speciale al mio Manager, il Produttore Tino Genovese, con cui condivido le grandi avventure professionali con la PromoArt Monte-Carlo Production.

Ho sempre pensato che la mia missione come artista sia di ispirare gli altri, trasmettere valori di bellezza, armonia e saggezza.

Penso che l’esempio sia la chiave.

Una vita artistica intensa, ricca ed interessante nella quale ho sempre voluto accettare le sfide.

Questo significa sacrifici e difficoltà, ma anche gioie e successi.

Ho avuto la fortuna di incontrare e lavorare con grandi personaggi e di avere molti aneddoti da raccontare!

Tutto è iniziato alla sbarra, ricordo perfettamente il primo giorno in cui ho incontrato la danza, avevo 4 anni e da quel momento non mi sono più fermata.

La mia risposta alla prima.…

Il vero desiderio di essere un’etoile è di esserlo non solo sulle scene ma anche nella vita, che è il più grande palcoscenico che si possa sognare.”