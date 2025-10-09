Calcio, Vado. Emozione da debutto per Leroy Cecchinato e Danilo Piazza: "Una bella soddisfazione in una giornata positiva per la squadra" (VIDEO)

Le traiettorie calcistiche di Leroy Cecchinato e Danilo Piazza sono ben differenti, ma entrambe legate dalla sfida di Coppa Italia tra il Vado e il Sestri Levante.

Entrambi i giocatori hanno infatti vissuto a loro modo una sorta di battesimo in rossoblu. Cecchinato, schierato a sostegno di Barwuah, è sceso in campo per la prima volta dal primo minuto trovando anche un bel gol, mentre il giovane centrocampista classe 2008 (tra i prospetti più interessanti della Juniores Nazionale) ha avuto modo di esordire in prima squadra.

Ecco le loro emozioni in conferenza stampa.