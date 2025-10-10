Calcio, Prima Categoria: gli arbitri prescelti nei gironi A e B

GIRONE A
ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – CENGIO
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)
ALTARESE 1929 – ANDORA 1966
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)
BORDIGHERA SANT'AMPELIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)
CAMPOROSSO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)
CISANO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)
DEGO CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)
ONEGLIA CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)
SAN FILIPPO NERI ALBENGA – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Nicolo' Filippi (Savona)
GIRONE B
CAMPESE F.B.C. – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)
DINAMO SANTIAGO – VOLTRI 87
Arbitro: Alessandro Valdi (Chiavari)
OLIMPIC 1971 – VELOCE 1910
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)
PEGLIESE – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Daniel Vergani (Savona)
RABONA VIA DELLACCIAIO – MULTEDO 1930
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)
ROSSIGLIONESE – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Vincenzo Falco (Genova)
VALSECCA SPORT FUN – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Loris Giuffra (Chiavari)
VIRTUS DON BOSCO – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Giovanni Tanzella (La Spezia)