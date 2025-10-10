 / Calcio

Calcio | 10 ottobre 2025, 17:39

Calcio, Prima Categoria: gli arbitri prescelti nei gironi A e B

Dinapoli arbitrerà Altarese - Andora

GIRONE A

ALBINGAUNIA SPORT ALBENGA – CENGIO
Arbitro: Jacopo Torrazza (Genova)

ALTARESE 1929 – ANDORA 1966
Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

BORDIGHERA SANT'AMPELIO – QUILIANOVALLEGGIA
Arbitro: Gabriele Semeria (Imperia)

CAMPOROSSO – VENTIMIGLIA CALCIO
Arbitro: Federico Mantero (Savona)

CISANO – BORGHETTO S.S. 1968
Arbitro: Michele Giacchino (Savona)

DEGO CALCIO – GOLFO DIANESE 1923
Arbitro: Matteo Francesco Andreazza (Savona)

ONEGLIA CALCIO – OSPEDALETTI CALCIO
Arbitro: Martin Virgilio (Imperia)

SAN FILIPPO NERI ALBENGA – VIRTUS SANREMESE CALCIO
Arbitro: Nicolo' Filippi (Savona)

GIRONE B
CAMPESE F.B.C. – AUDACE CAMPOMORONE
Arbitro: Federico Gambaro (Genova)

DINAMO SANTIAGO – VOLTRI 87
Arbitro: Alessandro Valdi (Chiavari)

OLIMPIC 1971 – VELOCE 1910
Arbitro: Samuele Pietro Zunino (Genova)

PEGLIESE – BOLZANETESE VIRTUS
Arbitro: Daniel Vergani (Savona)

RABONA VIA DELLACCIAIO – MULTEDO 1930
Arbitro: Samuele Baccino (Savona)

ROSSIGLIONESE – OLD BOYS RENSEN
Arbitro: Vincenzo Falco (Genova)

VALSECCA SPORT FUN – SCIARBO COGO CALCIO ASD
Arbitro: Loris Giuffra (Chiavari)

VIRTUS DON BOSCO – SPERANZA 1912 F.C.
Arbitro: Giovanni Tanzella (La Spezia)

redazione

