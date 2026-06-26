Calcio | San Francesco Loano, Andrea Agate saluta con gratitudine: "Un'esperienza che non dimenticherò mai"

Andrea Agate non giocherà nella prossima stagione tra le fila della San Francesco Loano. Il campionato non si è concluso al meglio per i rossoblu, eppure il centrocampista classe 2003 ha riservato parole speciali per il club, per mister Brignoli e per tutti i compagni che lo hanno accompagnato durante l'ultima annata sportiva.



"È stata una stagione intensa e importante per la mia crescita - ha spiegato Andrea - perché ho avuto l'opportunità di confrontarmi con il campionato di Eccellenza, un'esperienza che non dimenticherò mai.

Desidero ringraziare, la società per la fiducia e per l’affetto che mi sono stati dimostrati fin dal primo giorno, mister Brignoli, lo staff e tutti i miei compagni di squadra per il percorso condiviso. Sarà un arrivederci con loano.

Ora sono alla ricerca di un nuovo progetto ambizioso e stimolante, con la stessa determinazione, fame e voglia di mettermi in gioco che hanno sempre caratterizzato il mio percorso".