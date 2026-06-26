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Calcio | 26 giugno 2026, 09:06

Calcio | San Francesco Loano, Andrea Agate saluta con gratitudine: "Un'esperienza che non dimenticherò mai"

"Ora sono alla ricerca di un nuovo progetto ambizioso e stimolante"

Calcio | San Francesco Loano, Andrea Agate saluta con gratitudine: &quot;Un'esperienza che non dimenticherò mai&quot;

Andrea Agate non giocherà nella prossima stagione tra le fila della San Francesco Loano. Il campionato non si è concluso al meglio per i rossoblu, eppure il centrocampista classe 2003 ha riservato parole speciali per il club, per mister Brignoli e per tutti i compagni che lo hanno accompagnato durante l'ultima annata sportiva.


"È stata una stagione intensa e importante per la mia crescita - ha spiegato Andrea -  perché ho avuto l'opportunità di confrontarmi con il campionato di Eccellenza, un'esperienza che non dimenticherò mai.
Desidero ringraziare, la società per la fiducia e per l’affetto che mi sono stati dimostrati fin dal primo giorno, mister Brignoli, lo staff e tutti i miei compagni di squadra per il percorso condiviso. Sarà un arrivederci con loano. 
Ora sono alla ricerca di un nuovo progetto ambizioso e stimolante, con la stessa determinazione, fame e voglia di mettermi in gioco che hanno sempre caratterizzato il mio percorso".

Redazione

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