Calcio | Albenga accelera sul nuovo sintetico: il raddoppio dell'Annibale Riva è meno lontano

Dalle ipotesi ai fatti. A poco più di due mesi dall'incontro tra le società calcistiche ingaune, il Comitato Regionale Ligure e l'amministrazione, arriva il primo atto concreto verso la realizzazione di un nuovo campo da calcio in sintetico ad Albenga.

La Giunta ingauna ha infatti approvato una delibera con cui viene individuata ufficialmente l'area di proprietà comunale compresa tra Viale Olimpia e Via al Piemonte come sede del futuro impianto a undici. Si tratta della zona adiacente allo stadio Annibale Riva, già al centro delle valutazioni emerse durante il summit dedicato alla cronica carenza di spazi per l'attività calcistica cittadina.

Nel documento approvato il 18 giugno, l'amministrazione guidata dal sindaco Riccardo Tomatis ha evidenziato come la realizzazione del nuovo terreno sintetico sia inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028 e risponda alle numerose richieste provenienti dalle associazioni sportive del territorio.

L'obiettivo è duplice: da un lato aumentare la disponibilità di campi per allenamenti e gare, dall'altro migliorare l'organizzazione logistica dell'intero polo sportivo albenganese, oggi chiamato a soddisfare le esigenze di un numero sempre maggiore di società.

La delibera rappresenta un atto di indirizzo che consente agli uffici comunali di avviare tutte le procedure necessarie per la progettazione dell'opera e per la ricerca delle risorse economiche necessarie alla sua realizzazione.