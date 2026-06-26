Tornei Estivi | Ultime due serate al Trofeo Città di Albenga. Chi volerà in finale?

Ci siamo. Questa sera si decidono i nomi delle due squadre che domenica 28 giugno (dalle 21:00) si contenderanno il titolo più ambito e di quelle che giocheranno per il terzo e quarto posto al Quinto Trofeo Città di Albenga. La formula della doppia sfida (andata e ritorno), introdotta quest'anno dagli organizzatori, ha superato a pieni voti l'esame del campo, lasciando tutti i verdetti completamente aperti.

Il programma della serata si preannuncia rovente. I primi a scendere in campo, alle ore 21:00, saranno i ragazzi di Ferrara Costruzioni e M Infissi. Si riparte dall'1-1 di mercoledì: senza calcoli o vantaggi da gestire, le due formazioni dovranno giocare a viso aperto: chi vince vola in finale.

Subito dopo, alle ore 22:00, sarà la volta del secondo atto tra Sport Ancash e Interno Uno. Sport Ancash si presenta al fischio d'inizio forte del 2-1 conquistato grazie ai sigilli di Pellegrino e Macaluso. Interno Uno rsotto di un gol ha saputo però rimanere aggrappato alla qualificazione grazie alla rete della speranza di Castiglione. Un gol pesantissimo che stasera obbligherà Sport Ancash a non abbassare la guardia fin dal primo minuto.

Margini ridotti al minimo, grande qualità tecnica e una cornice di pubblico che si preannuncia all'altezza: gli ingredienti per una notte di grande calcio ad Albenga ci sono tutti. Parola al campo, stasera non si può più sbagliare.