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Calcio | 26 giugno 2026, 17:46

Tornei Estivi | Ultime due serate al Trofeo Città di Albenga. Chi volerà in finale?

In arrivo novità importanti da parte del team diretto da Emanuele Scorsone, presto una nuova sede per l'appuntamento dell'estate

Tornei Estivi | Ultime due serate al Trofeo Città di Albenga. Chi volerà in finale?

Ci siamo. Questa sera si decidono i nomi delle due squadre che domenica 28 giugno (dalle 21:00) si contenderanno il titolo più ambito e di quelle che giocheranno per il terzo e quarto posto al Quinto Trofeo Città di Albenga. La formula della doppia sfida (andata e ritorno), introdotta quest'anno dagli organizzatori, ha superato a pieni voti l'esame del campo, lasciando tutti i verdetti completamente aperti.

Il programma della serata si preannuncia rovente. I primi a scendere in campo, alle ore 21:00, saranno i ragazzi di Ferrara Costruzioni e M Infissi. Si riparte dall'1-1 di mercoledì: senza calcoli o vantaggi da gestire, le due formazioni dovranno giocare a viso aperto: chi vince vola in finale.

Subito dopo, alle ore 22:00, sarà la volta del secondo atto tra Sport Ancash e Interno Uno. Sport Ancash si presenta al fischio d'inizio forte del 2-1 conquistato grazie ai sigilli di Pellegrino e Macaluso. Interno Uno rsotto di un gol ha saputo però rimanere aggrappato alla qualificazione grazie alla rete della speranza di Castiglione. Un gol pesantissimo che stasera obbligherà Sport Ancash a non abbassare la guardia fin dal primo minuto.

Margini ridotti al minimo, grande qualità tecnica e una cornice di pubblico che si preannuncia all'altezza: gli ingredienti per una notte di grande calcio ad Albenga ci sono tutti. Parola al campo, stasera non si può più sbagliare.

Redazione

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