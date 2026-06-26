Calciomercato | Vado: nuovo rinnovo, tocca a Lazzarini

Mirko Lazzarini resta al Vado. La società rossoblù ha infatti comunicato ufficialmente di aver raggiunto l'accordo per la riconferma delle prestazioni sportive dell'esterno di centrocampo.

Arrivato in Liguria nel dicembre del 2025 nel corso del mercato di riparazione, Lazzarini ha saputo imporsi fin da subito colleazionando ben 19 presenze complessive, nella marcia della squadra guidata da Marco Sesia verso la Serie C.

Una terza serie che per Lazzarini non è una novità. Cresciuto calcisticamente nel Real Forte Querceta, ha già maturato una solida esperienza tra i professionisti con la maglia dell'Arezzo, club con cui ha conquistato una promozione dalla D e disputato due campionati consecutivi in Serie C prima del suo approdo al Vado.