Calcio | 11 ottobre 2025, 11:16

Calcio, Veloce. Continua l'attesa per il nuovo allenatore, oggi in panchina il tandem Morbelli - Ceraolo

Bisognerà attendere verosimilmente la prossima settimana per consoscere il nome del nuovo allenatore della Veloce.

Le consultazioni iniziate mercoledì, dopo le dimissioni di mister Ghione e del suo staff, non hanno al momento portato all'attesa fumata bianca, nonostante siano circolati con insistenza i nomi di diversi profili dell'area savonese e non solo.

L'incontro con mister Girgenti non ha portato a un accordo, mentre Sarpero, Monte e Oliva hanno smentito i possibili contatti con il club granata. Da radiomercato continua a circolare tra i papabili anche il nome di Mario Gerundo.

Quel che è certo è che oggi pomeriggio a guidare la Veloce contro la corazzata Olimpic ci sarà il tandem Morbelli - Ceraolo, con l'auspicio di avere martedì prossimo, alla ripresa degli allenamenti, il nome del nuovo timoniere.

Redazione

