Calcio, Prima Categoria A. Terza giornata in rampa di lancio, al Riva Albingaunia - Cengio e San Filippo Neri - Virtus Sanremese

Inizierà inevitabilmente a sgranarsi la classifica in vetta del girone A di Prima Categoria, dopo lo scontro diretto in programma alle 15.00 tra Albingaunia e Cengio.

Una match dall'esito imprevedibile per la mentalità propositiva a cui si affidano le squadre di Poggi e Chiarlone.

Insieme ad ingauni e granata sono a quota sei punti anche la Golfodianese, ospite del Dego, e la Virtus Sanremese, attesa nel posticipo del Riva contro la San Filippo Neri.

A una manciata di chilometri si ritroveranno Cisano e Borghetto, mentre l'Andora salirà in Val Bormida per sfidare l'Altarese.

Ad aprire le danze della terza giornata, però, saranno Bordighera Sant'Ampelio e Quiliano & Valleggia, nell'anticipo delle 14:30.