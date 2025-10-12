Calcio, Seconda Categoria. Scatta finalmente il Girone B, secondo round nel gruppo A

GIRONE A

E'stato un antipasto scoppiettante quello andato in scena ieri tra l'Albingaunia e il Camporosso Under 21, con i giovani ingauni bravi a imporsi per 5-4.

Nel pomeriggio il girone A di Seconda Categoria vedrà completarsi il programma della seconda giornata.

Due le savonesi in campo Il Borghetto B contro l'Oneglia Under 21 e la Villanovese, pronta a ricevere il Sanremo 2000.





GIRONE B

Inizia finalmente il campionato. Alta la percentuale delle squadre valbormidesi, a partire dai derby Bardineto - Rocchettese, Giusvalla - Plodio, Mallare - Sassello e Murialdo - Carcarese Under 21.

Esordio per la Nolese in casa e per la Priamar, in attesa rispettivamente di Pallare e Spotornese.











