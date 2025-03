Calcio, Altarese. Ponte e i giallorossi tornano da Andora con un punto: "Non scontato produrre così tante azioni da gol" (VIDEO)

Pollice alto per mister Ponte dopo l'1-1 di Andora. I giallorossi sono infatti riusciti a replicare subito al gol di Colavito a inizio ripresa, grazie alla marcatura realizzata da Zaccariello. Ecco le dichiarazioni del tecnico ai canali ufficiali dell'Altarese.

“Devo fare i complimenti ai ragazzi perché sono stati eccezionali, in una partita difficilissima contro una squadra che ambisce a posizioni importanti in classifica. Nonostante le defezioni, anche durante la partita con l’infortunio di Martin Puglia, i ragazzi hanno reagito alla grande calandosi completamente nella parte e facendo tutto quello che abbiamo detto in settimana: i complimenti vanno a loro, al gruppo”. Lo ha affermato il mister dell’Altarese, Alessio Ponte, al termine della trasferta di Andora. “Io - ha aggiunto il mister parlando delle tante palle gol avute - conto tre occasioni nitide davanti alla porta, più una limite dell'area poi, e due episodi sospetti: bisogna fare un applauso ai ragazzi per essere venuti ad Andora, in una trasferta così complicata, ed essere riusciti a costruire 5 occasioni importanti”