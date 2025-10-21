"Once Pirates, Always Pirates": la storia del football americano savonese diventa un libro

I Pirates Savona non fanno parlare di sé solo sul campo da gioco. Il club di football americano ha annunciato l'uscita di un'opera letteraria speciale, destinata a celebrare la sua lunga e intensa storia.

Il progetto, nato per iniziativa e passione di Andrea Compagnone – ex giocatore negli "indimenticabili anni ’80 e ’90" e oggi dirigente e membro dello staff – s’intitola “Once Pirates, Always Pirates”.

Il libro si propone di raccontare in modo unico le origini, le imprese e le sfide affrontate dai Pirates, ripercorrendo l'intera vicenda del club, dalla sua nascita fino ai giorni nostri.

Dalla società descrivono il lavoro di Compagnone come "autentico, intenso e pieno di emozione", realizzato con "l’entusiasmo e la passione che da sempre contraddistinguono chi indossa o ha indossato i nostri colori". La promessa ai tifosi e agli appassionati è quella di un viaggio coinvolgente: "Vi garantiamo che, tra le sue pagine, anche i più rudi troveranno un motivo per commuoversi e sorridere, ripensando ai momenti vissuti insieme sul campo e fuori."

Il volume è già disponibile per l'acquisto sulla piattaforma Amazon.