Calciomercato. Il Bra rinforza la difesa con l'ex Albenga Ludovic Legal

Era nell'aria un colpo importante in difesa per il Bra già da qualche giorno. In Liguria sul finire della scorsa settimana era rimbalzato un possibile sondaggio dei giallorossi per Paolo Scannapieco, riferimento difensivo del Ligorna. Un tentativo andato a vuoto, complice la volontà del club del presidente Saracco di rimanere altamente competitivo fino al termine della stagione.

L'inserimento di Ludovic Legal resta di altissimo profilo dopo quanto visto negli ultimi mesi ad Albenga, prima della breve parentesi al Magenta.

L' arrivo di Legal è la riprova di come i piemontesi proveranno a lottare fino alla fine per tentare di mantenere il primato in classifica.

Oltre all'ex centrale di Albenga e Sanremese, il Bra ha annunciato anche l'ingaggio di Samuel Sardo.



Il comunicato del club:

Doppio benvenuto da parte dell​'A.C. Bra, in questa finestra di mercato invernale (anche) per la Serie D: a Ludovic Charles Legal e a Samuel Sardo.

Nato in Francia nel 1998, Legal è un difensore ​"poliedrico​" capace di interpretare più ruoli e di adattarsi alle richieste tattiche; un giocatore di affidabilità ed esperienza a cui piacciono i ​"duelli​" e la corsa in più per il compagno. Vanta un curriculum ricco di tanta D tra Muravera, Asti, Sanremese, Albenga e Magenta. Una validissima pedina per la difesa giallorossa.

Classe 2003, nato e cresciuto in Lombardia, Sardo è una seconda punta/esterno d’attacco. Dopo le prime tappe importanti tra le giovanili di Como e Renate, passa alla Caronnese (tra D ed Eccellenza), alla Juve Stabia (tra C e giovanili) e al Saronno (Eccellenza). Un​'opzione in più per il pacchetto avanzato.



Ludovic e Samuel hanno già formalizzato i loro accordi sportivi con il Bra, si sono aggregati ai nuovi compagni e si sono già allenati all​'Attilio Bravi. Sono a disposizione di mister Fabio Nisticò per la trasferta a Varese (domenica 8 dicembre).