Calcio | 06 novembre 2025, 17:10

Calcio, US Albenga. Altri nove mesi di inibizione inflitti al presidente Candela, comminati anche due punti di penalizzazione

La sentenza non avrà conseguenze sulla graduatoria dell'Albingaunia

La querelle relativa alla procedura fallimentare dell' US Albenga ha avuto parecchia eco, anche a livello nazionale, durante la scorsa stagione sportiva, ma è in questi mesi che stanno mano a mano emergendo i provvedimenti disposti dalla giustizia sportiva e ordinaria.

Negli scorsi giorni il presidente Christian Vito Candela è stato infatti sanzionato con ulteriori  nove mesi  di inibizione dopo la Procura Federale. Nel dispositivo non vengono spiegate le motivazioni della decisione del Tribunale Federale, il quale ha inflitto anche due punti di penalizzazione da scontare nella prima stagione utile.

Ciò non comporterà conseguenze per l'Albingaunia, la matricola societaria resta infatti quella del Vadino nonostante il cambio di denominazione avvenuto in estate.

