Vela. Tempo di premiazioni a Varazze per la Easy Sailing Series

Domenica 1 dicembre 2024 a Varazze, si è disputata la sesta e ultima prova del Trofeo "Easy Sailing Series", sei Veleggiate organizzate dalla locale Sezione della Lega Navale Italiana, in collaborazione con la Direzione della Marina di Varazze e la sponsorizzazione di Salvemini, storica Gioielleria attiva da oltre 120 anni a Genova e ormai da un ventennio anche a Varazze. La manifestazione di quest’anno si è posta come obiettivo un’importante finalità, aiutare Giada Ottonello, la giovane varazzina che a causa di una malattia ha subito l’amputazione degli arti: nel corso della cerimonia, il Consigliere allo Sport del circolo velico, Elio Spallarossa, gli ha comunicato che il Consiglio Direttivo ha deliberato di corrisponderle un importo di 2000 euro.

La serie di 6 veleggiate da ACT I a ACT VI, è nata con lo scopo di fare partecipare gli armatori di barche a bulbo, a manifestazioni veliche “senza stress", con percorso costiero da Varazze a Celle Ligure e da qui fino ai Piani d’Invrea e ritorno, oppure in senso contrario, secondo della provenienza del vento.

Le prime cinque Veleggiate si sono tenute: il 28 aprile, il 5 e il 26 maggio e, dopo una pausa nei mesi più caldi, sono riprese in autunno: il 22 settembre e il 20 ottobre.

Domenica 1 dicembre, a conclusione del Trofeo "Easy Sailing Series 2024", che ha registrato la partecipazione di 49 imbarcazioni, a partire dalle ore 16:30, nella darsena della Marina di Varazze, all’esterno della sede della Lega Navale, in via dei Tornitori n.10, si è tenuta la premiazione delle prime tre imbarcazioni di ogni raggruppamento.

Alla cerimonia, oltre ai responsabili dell’organizzazione della manifestazione e ai regatanti, sono intervenuti il Sindaco Ing. Luigi Pierfederici e Simona Salvemini, titolare dell’omonima Gioielleria, sponsor della manifestazione: "Veleggiate e Gioielli: Una Sinfonia Marittima al Marina di Varazze", una importante collaborazione tra il circolo velico varazzino e la Gioielleria Salvemini, già positivamente sperimentata lo scorso anno, che bene si inserisce nell’ambito di importanti eventi sportivi.

"Tre Generazioni un Gioiello": un progetto che lega lo sport alla solidarietà nel segno di un anniversario di prestigio, i 120 anni di attività della Gioielleria Salvemini. La storia di una famiglia, di un simbolo nella tradizione di preziosi. Un raggio di luce illumina e fa risplende Varazze in un evento da ricordare, che grazie alla collaborazione con il circolo velico varazzino, è approdato nella Marina di Varazze.

Ed ecco i vincitori delle tre classi premiati con la consegna della classica coppa e, da Simona Salvemini, con un cofanetto contenente un prezioso orologio:

- Gruppo 1:

- 1° Energy di Sicignano Raffaele; 2° Margherita di Gaglianone Marco; 3° Charas 2 di Intrieri Giampiero.

- Gruppo 2:

- 1° Betelgeuse di Antonelli Clara; 2° Parthenope di Pallonetto Vincenzo; 3° Lilit di Callegari Roberto.

- Gruppo 3:

- 1° Takko 12 di Pedone Angelo; 2° Sparviero di Pedone Alberto; 3° Bisou Salè di Castellani Maurizio.

A conclusione della premiazione, i regatanti e gli ospiti presenti, sono stati invitati al ricco buffet, allestito all’interno della sede del circolo velico varazzino.

La cerimonia di premiazione è stata ripresa da Piero Spotorno e Giuseppe Bruzzone di Televarazze, per essere poi trasmessa dall’emittente televisiva regionale "AMA Liguria", canale 99.

Alcune note sulla sesta e ultima Veleggiata del Trofeo "Easy Sailing Series 2024":

Fortunatamente la giornata si è presentata con un clima primaverile, mare calmo, brezza da nord ovest, che svaniva verso levante e rinforzava verso ponente. A fronte di questa situazione, il Comitato di regata ha dovuto rivedere il percorso che prevedeva una boa davanti ai piani di Ivrea ed una davanti al porto di Celle: veniva lasciava solo la boa di partenza davanti a Varazze e quella di Celle da eseguirsi due volte. Erano presenti alla partenza, effettuata alle 10:45, 26 imbarcazioni tra le 3 categorie in base alla lunghezza.

Rilevato il poco vento, i concorrenti i si sono impegnati a sfruttare al meglio i refoli che si formavano qua e là. Le imbarcazioni Betelgeuse e Takko 12 si sono subito staccate dal gruppo, sino ad arrivare sulla punta dell'Olmo dove il vento era più deciso. Dopo il giro di boa il vento ha premiato le imbarcazioni che avevano scelto la rotta più al largo, dove il vento era più sostenuto, mentre le altre con una rotta più vicino alla costa hanno sofferto qualche buco d'aria. L'arrivo ha visto tagliare per primo Betelgeuse seguito da Sparviero protagonista di una strepitosa rimonta. Inoltre sono arrivate 8 imbarcazioni in una manciata di secondi, guidate da Energy: il Comitato di regata, ha potuto delineare l'ordine d'arrivo solo attraverso foto e video. Tutte le imbarcazioni hanno concluso la veleggiata in poco meno di 2 ore.