Calcio, Eccellenza. Il Millesimo punta al titolo d'inverno, il derby chiama Pietra Ligure e San Francesco Loano. Gara da non sbagliare per la Carcarese

Inizierà alle 14:00 e si prolungherà fino a inizio serata la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza.

Campomorone - Voltrese apriranno, subito dopo pranzo, il penultimo appuntamento con il girone di andata, con Rivasamba - Athletic a concludere il programma a partire dalle 17:00.

Sulla carta il Millesimo ha la possibilità di diventare campione d'inverno, a patto di battere in trasferta il Golfo Pro Recco e di trovare un mezzo passo falso di tutte le dirette concorrenti.

Tra di esse ci sarà anche il Pietra Ligure, impegnato al Devincenzi nel derby contro una rinnovata San Francesco Loano. Partita quanto mai delicata invece al Corrent tra Carcarese e Bogliasco: la squadra di Battistel contro le prime della classe ha sempre ben figurato, ma per uscire dalla zona retrocessione sarà necessario iniziare a muovere la graduatoria anche contro gli altri team coinvolti nella zona bassa della classifica.