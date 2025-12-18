Calcio, Imperia. Un simbolo di passione: domani la festa per i 10 anni dello striscione nerazzurro

Domani sera, venerdì 19 dicembre, a partire dalle 19.30 presso il bar "Dolce Amaro" in via XXV Aprile, 30, sarà tempo di festa. Una serata speciale, carica di significati e di appartenenza, per celebrare il decennale dello striscione degli Ultras Imperia che da dieci anni rappresenta un simbolo identitario forte e riconoscibile su tutti i campi. "Sarà l’occasione - il volantino - per fare un brindisi in nostro onore e per festeggiare uno striscione che racchiude il passato, con radici che affondano nel 1977, e allo stesso tempo incarna il futuro di un movimento che non ha mai smesso di vivere e rinnovarsi. Ci avviciniamo ai cinquant’anni di Ultras a Imperia: una tappa importante del nostro percorso, ma non il traguardo finale, perché la nostra storia continua".

In questo cammino di memoria e appartenenza si inserisce anche l’ultimo lavoro di Massimo "Colla" Colaiacomo, già autore di numerose pubblicazioni dedicate all’Imperia Calcio e, da ultimo, del volume “Il sottile filo nerazzurro”, opera omnia sulla storia del club di piazza d’Armi realizzata in occasione del Centenario.

Colaiacomo ha dato alle stampe, infatti, “A noi piace(va) così”, la storia definitiva dei Samurai Ultras Imperia, il gruppo che ha fatto la storia del movimento Ultras a Imperia e non solo, presentata in una nuova e accattivante veste grafica.

Il libro ripercorre oltre trent’anni di attività dei Samurai Ultras Imperia attraverso duecento pagine intrise di passione, cento fotografie del gruppo, tutto il materiale Ultras prodotto negli anni – sciarpe, magliette, felpe, adesivi, cappelli, tessere, pins – oltre ai titoli dei giornali, alle fanzine e a numerosi documenti che raccontano un’epopea fatta di sacrifici, orgoglio e appartenenza.

Per acquistare il libro o per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email im1923@libero.it, contattare il numero 340 7021622 (solo WhatsApp) oppure inviare un messaggio privato alla pagina Facebook https://www.facebook.com/StoriaImperiaCalcio.